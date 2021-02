El salteño viaja y triunfa: Denis Araujo, con buenos números en 2020 y abrió mejor el 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con sentido aventurero, con ganas de triunfar en el exterior, Australia, Canadá y ahora en Estados Unidos, el salteño Denis Araujo triunfa en el mercado norteamericano con esfuerzo y dedicación. Acá sus palabras:

-Denis, ¿cómo cerraste el pasado año?

-Bueno, el año cerró de una buena manera, a pesar de que fue un año difícil por la pandemia y demás situaciones, tuve la suerte de ganar 62 carreras montando únicamente 5 meses y así mantenerme entre los primeros 5 de la estadística anual de Charles Town.



-Has tenido un buen comienzo en Charles Town, ¿por qué?

-Sí, sinceramente el año ha comenzado de una buena manera, actualmente he ganado 24 carreras y estoy en segundo lugar en la estadística de CT. Los entrenadores confían en mi trabajo y entienden que siempre trato de sacar el máximo rendimiento al caballo.



-¿Qué diferencias tenemos entre el Denis de Maroñas y de EEUU?

-Creo que físicamente estoy más fuerte, las carreras en un hipódromo pequeño exige más velocidad a la hora de posicionarte en los desarrollos, ahorrar terreno en los óvalos pequeños es una súper ventaja. En cambio, en Maroñas, la recta larga te obliga a ser más conservador, hay que adaptarse a todas las circunstancias.



-¿Has pensado en el regreso en algún momento o entendés que el futuro a corto o largo plazo está ahí?

-Uno siempre extraña el país de origen, pero realmente me he sentido muy bien en Estados Unidos. Los números que estoy obtenido están cumpliendo con mis expectativas, es posible que si todo sigue igual me quede en este país el máximo tiempo que pueda mantenerme competitivo.



MEYDAN

Abre la jornada con Trancaferro. Así lo ve el entrenador: “Tiene una carrera fuerte, dura y elegimos la milla para luego correr un G3 en el súper sábado. Tenemos un rival muy bravo, Golden Boy, corre de menor a mayor, ganó en 1400 y en 200 metros más es bravo. Hay dos o tres nombres más también”.



Sobre Upper Class acotó que “me gustó su carrera, se desarrolló mucho, está mejor que cuando debutó y aguardo una buena carrera, el favorito es Gladiador King, un caballo de mucha calidad, que fue tercero cuando Upper Class llegó quinto. el otro bravo es Important Mission”. En cuanto a Almoradi "es su última oportunidad de correr antes del Súper Sábado que se debe llegar con dos corridas, ya leí que muchos entienden que no está en su distancia. Pero en la semana que viene hay solo carreras en pasto y no voy a correr a ninguno de los caballos, por eso corre Almoradi que no puede correr la misma carrera de Trancaferro por su Rating. He tenido estas chances de bajar milleros a 1200 y me ha ido bien, ojalá me pase con Almoradi también. Después de su carrera tuvo problemas y preferí correr en 1200”. ¡A la cancha!