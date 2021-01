Sabatina que es la previa del Mitin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con diez competencias, desde las 14:30 horas, el hipódromo de Maroñas continúa su vigilia a la espera de la disputa de los cuatro grandes premios del Mitin de Reyes, mañana domingo en Maroñas.



Que está toda la carne en el asador para cada uno de los participantes del Maroñas, Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle, Piñeyrúa y Ramírez no cabe duda. Que los sangre pura saben que mañana estarán disputando una competencia, no queda duda. Y de que varios de ellos han pasado por estos momentos, tampoco.



Pero que para cada uno de los responsables de los 16 participantes del Gran Premio José Pedro Ramírez G1, la prueba cumbre del turf nacional, las noches comenzaron a ser más cortas, las charlas más espaciadas si el tema es la “carrera”. Los nervios de estómago se agudizarán a medida que se acerquen las 20:40 horas de este domingo 17 de enero, la campana más importante del año en el barrio de Ituzaingo.



Es lógico que el minuto sea más “largo”, que las horas no pasen, como tampoco a los que estén en los otros tres clásicos.



El Ramírez de la pandemia tendrá a todo su público alejado de la pista, el habitué y el ocasional, pero todos seguirán el paso a paso este domingo con la tele, con la cantora, con la compu o con el celu. Y el que no esté nervioso a esta hora es por que en definitiva, no los tiene, los nervios.



Vivo los Ramírez desde hace unos cuantos años. Este Ramírez, el de la pandemia, por su aplazamiento, por la espera del regreso de la carreras ha sido a prueba de todo y llegaremos como siempre a la hora de la carrera para luego detallarle en Ovación todos los detalles con el equipo de la redacción.



Hoy, en Maroñas, a las 17:00 horas se larga el Eugenio Lagarmilla, un especial para ellas sobre doce cuadras en césped donde votamos a Lisarb, a quien le gusta el tiro y la pista. Tanto Karmelle como Kattegat serán rivales de fuste para la defensora del Musa.



A las 18:10 será el turno del Roberto Ferber, atractivo handicap con dos kilómetros de recorrido que tiene a varios con tabuladas que lo postulan al disco y la foto. Optamos por Russian Time.



Borrado. Tras varias idas y venidas el argentino Moet Mix no será de la partida en el Ramírez, dejando gatera libre que será ocupada por Mitterand. Una lástima para Federico Píriz, que se queda de a pie.