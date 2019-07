Sabatina con 11 pedrenses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El frío no será impedimento para que el fiel burrero se haga presente en el hipódromo de Las Piedras para disfrutar, desde las 11:05 horas, una reunión compuesta con 11 competencias. Desde el San Félix de Paysandú llegan 7 carreras del Sistema Integrado Nacional del Turf. Las gateras de la primera abren 11:25 y la última larga 15:25.



En el circo canario se destaca la prueba ubicada en quinto término donde una condicional llamada para animales de cinco años y más ganadores, que bien puede ser catalogada de Preferencial.



Con 52 kilos y descargo del aprendiz Edinson Rosas, va Darling Fan por nueva victoria. El defensor del “Oro Negro” viene de cumplir una destacada perfomance al arribar, en Maroñas, tercero de Ecatombe a cinco largos y cuarto del ganador, entregándole 3,5 kilos en la escala de hándicap. Esta tarde, en prueba de condición y con peso más que oblea, el descendiente de Heliostatic tiene todo para alzarse con el triunfo. Previamente cerró trifecta en el limítrofe en prueba sobre 14 cuadras que obtuvo Agion do Jaguarete. Tiene el pupilo de los Píriz serios rivales, uno de ellos es el rendidor Free as Wind, que de encontrarse en su día bien puede hacerse difícil de doblegar en la corta recta pedrense.



Como sorpresa (y media) va el todo terreno Nedway, que carga top weight con 58 kilos y descarga dos con el muy buen aprendiz César Ibañez. Con 86 entradas a pista y 8 triunfos (seis en Maroñas y dos en Las Piedras), el defensor del “Gigantes de Acero” comenzará a hacerse ver en plena bajada para intentar definir la carrera. Se larga 13:45 desde el poste de los “mil siete”.