La Rural con nuevo remate el 27 de julio

La Rural del Prado, el próximo sábado 27 de julio, será sede desde el mediodía del remate especial de julio de pura sangre bajo el martillo de la firma Zambrano.



Entrarán al patio de ventas 28 ejemplares generación 2017, más cinco yeguas madres y 4 destetes de los haras Los Méndez, La Fe, Estrella del Sur, Sin Nombre, E.A.A., El Paraíso, Don Francisco, Flanqueadores, Rapetti (como agente) y Cuatro Piedras.



Llegarán, dentro del lote de los 2017, descendientes de Honour and Glory, Discreetly Mine, Midas Touch, Red Rock Canyon, Spicer Boy, Posse, Cucuel, Alexander of Hales, Mogador, Gran Normand, Alexander of Hales, Public Money y dos productos con doma iniciada vástagos de Out of Control e Invasor y destetes hijos de Posse, Honour and Glory y Red Rock Canyon.



Las yeguas madres se encuentran grávidas por Posse, Midas Touch y Fui Tambem.



El remate tendrá preofertas y cuenta con financiación de Scotiabank, 12 cuotas y sin interés.



Transmite el remate Campo TV, rural.com.uy y zambrano.com.uy. Por informes, Germán Sapelli, 099743434.