En el Romántico se lució Dog Valiente

Con una formidable guía del jockey aprendiz Matías Figueroa, el alazán Dog Valiente se adjudicó el clásico Romántico disputado en la víspera en Maroñas.



El descendiente de Teeth of the Dog, tras una buena suelta quedó en puestos de retaguardia, para buscar descontar de 300 a la raya y llegar a la meta con 3/4 de cuerpo de ventaja sobre Mudador en destacados 1´05”47 en pista fangosa.



Luego de la prueba Figueroa expresó “el caballo largó bien, pero quedó atrás ya que tenía rivales ligeros. En el codo venía estirado, busque afuera ya que no le gustan los terrones, luego remató como yo esperaba”.



Buen triunfo del defensor de las sedas “El Golf” que luego ganar la Sprint de Campeones, tuvo altos y bajos recuperando terreno en el ranking de “flyers” locales con este muy buen triunfo.



Apenas abiertas las gateras del único clásico de la jornada tanto Mudador como The Dancer salieron a mover los relojes con Barbo a las grupas dejando a El Danzarín a unos tres largos que llevaba cerca al cuidado por Mario Rodríguez por adentro.



Cuando los cinco actores entraron a la recta de tribunas, Mudador insinuó irse, El Danzarín buscó lugar para arremeter. En los 300 Dog Valiente buscó su lugar por fuera para dominar en la última cuadra y ganar sin objeciones.