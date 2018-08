El Romántico es la base

En el clásico Romántico la calidad suple absolutamente a la cantidad, son cinco excelentes velocistas que se harán presentes en el demarcatorio de los 1100 metros para volar hacia el disco en busca del podio.



Es el norteño Mudador el candidato al disco y la foto. El pupilo de Luis Cintra viene de par de victorias en cortometrajes, el último de ellos sobre Holy Legal y Dog Halo en prueba donde El Danzarín no tuvo una buena actuación.



Al hijo de Desejado Thunder le gusta de moverse en delantera, igualmente su piloto Maicol de Souza entiende que “el caballo es muy ligero, si tiene que venir a las patas del puntero, vendrá, llega muy bien a la carrera”.



Si De Souza logra amansarlo en primera partida, les será harto difícil a sus rivales de esta tarde derrotar al defensor de las sedas “Luis Alberto Andrade de Araujo”.



Son El Danzarin y The Dancer rivales de sumo riego, el hijo de La Garufa sabe de altas y bajas, si el trámite se hace para él, se hará notar en la definición. The Dancer gusta de moverse en delantera, se verá si Mudador sale junto al pedrense o lo deja hacerse a su gusto. Es Dog Valiente un rival a considerar, si queda en puestos intermedios, tiene medios para ganar. Se larga 16:45 hs.