El Reyles, Fitzgerald y ellas animan las estelares

El clásico “Alfredo de Castro Pérez” del próximo domingo, ubicado en segundo lugar de la reunión va sobre 1600 metros, el excepcional millero Fitzgerald enfrentará a corto lote integrado por Einstein FT, Almoradi, Hummer y Fragancio.



Suprema Corte. Bamba y Bamba ahora corre como local

Ellas y sobre 100 metros menos disputarán en cuarto término el clásico “Suprema Corte de Justicia” Listado donde prometen participar Bamba y Bamba - radicada en Maroñas desde hace 15 días -, Golondrina, Hot Pur, Fustic, Rihana, Zadora Heights, Hija Atrevida y La Biri.



La última gran previa al Derby del 4 de noviembre es el clásico Carlos Reyles, Listado sobre 2300 metros. Ocuparán gateras Mastro Boy, Golpazo, First Thing, Negrone, Cielos Abiertos, Soy Justiciero, Hot Dogs y Muy Agil.



El Especial Artegaveytia sobre 11 cuadras tendrá en partidores a Kati Kati (55), Rainha Pioneira (58), Good Road (51), Feiticeira Kowboy (54), Estafadora (55), Avistada (56), Soapy Sky (58), Estrella (53), For my Princess (51), Cafe Burbujas (50), Momia Gorda (50), Josiane (53) y Supersticiosa (61).



En el Honor canario van por el podio Impetuoso, Hummer, Don Pepin, Romulo, Card Day, Nedway y Lazaro Ma.