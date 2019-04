El Rey y la Reina lucen sus coronas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si había una situación que llamaba la atención durante la semana en Meydan era la cantidad de prensa japonesa en los alrededores de los profesionales que presentaron a los equinos de la tierra del sol naciente.



El entrenador Sakae Kunieda, como siempre, tenía varios de los suyos en busca de una nota, amén de otros que también buscaban al entrenador de la excelente Almond Eye (Lord Kanaloa y Fusaichi Pandora en Sunday Silence), que logró de excelente forma el Dubai Turf by DP World sobre césped derrotando al también japonés Vivlos (Deep Impact y Halwa Sweet en Machavellian), ganador de la prueba en 2017 y segundo en 2018.



La carrera, ubicada en séptimo turno, repartió 6 millones de dólares en premios y fue emoción pura durante toda la recta final, en donde el jinete Christophe Lemaire (muy aplaudido por la grey nipona) tuvo un rol de suma importancia para llevar a la defensora de las sedas Silk Racing Co Ltd al disco de forma triunfal.



Las cuatro años se presentaba en Meydan con una campaña de 7 corridas, con 6 ganadas, las tres últimas en pruebas G1 de largo aliento que incluye la última edición de la Japan Cup G1 el pasado 25 de noviembre en tiempo récord: 2400 en 2’20”60. Con esos antecedentes, la nipona obtuvo la prueba de forma clara y neta empleando un tiempo de 1’46”78. Bien puede Almond Eye viajar a Europa a enfrentar a los mejores Stayers del viejo continente sobre grama.



Lo de Thunder Snow es superlativo. El defensor del Godolphin venía de dos victorias en la máxima jornada de Meydan. En 2017, el descendiente de Helmet y Eastern Joy en Dubai Destination (nacido en Irlanda) obtuvo la UAE Derby, con dos millones de dólares de bolsa; un llamado para tres años sobre 1900 metros para realizar el salto y ganar la Dubai World Cup el pasado año sobre West Cost y Mubtaahij con la monta del belga Christophe Soumillon bajo la égida del local Saeed bin Suroor.



Al obtener la carrera del pasado sábado, es Thunder Snow el único animal en lograr el Double Event en su 24ª edición y, junto a Vazirabad (3 Dubai Gold Cup), en lograr tres clásicos de la mágica jornada.



La dupla compuesta por el entrenador Charlie Appleby y el jinete William Buick igualan la línea de Jerry Bailey (1997), Lanfranco Dettori (2003) y Saaed bin Suroor (por cinco veces) obtener un triplete en la jornada de la Dubai World Cup.



Se cierra la 2019 y ya se mira hacia la edición 2020.