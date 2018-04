Revanchas a flor de piel en los clásicos

L a jornada abre con el clásico Haras del Uruguay para ellos sobre 1300 metros donde el destaque es para Duro de Matar que viene de dos triunfos consecutivos a nivel jerárquico. En quinto término es turno de ellas sobre misma distancia, Pod Vezi relega a Electrónica e Illy a puestos de enemigas, papel que van a desempañar junto a Yacumenza e Iole.



Acto seguido los milleros tomas la posta de la emoción en Maroñas con el regreso de Fitzgerald a distancia predilecta, Dare to be There viene de excelente triunfo en el césped, de repetir, es rival a considerar. Vuelve Descocado, ojo con el pupilo de la familia Báez.



A las 16:50 se abren las gateras del MEF/DGC desde el boqueron de los 2000, es Sexy Reasons la mejor fondista local, habrá que correr mucho para bajarla de su sitial.



Cierrre para la revancha del General Artigas sobre misma distancia, un Municipal muy parejo, a los que los separó la ventaja mínima, Monje Negro y Legion Cat se les une el norteño Olympic Harvard. Carrerón.







SABATINA:



Los ganadores fueron: Florista, Lady Cat, Gambita, Francesca FT, El Topo, Identica, Palasol y La Corredora. El beting ascendió a: $3.276.715.-

Protagonistas. La sentencia del General Artigas fue mínima a favor de Monje Negro sobre Legion Cat. En cambio, Sexy Reasons bajó 400 metros y obtuvo neta victoria frente a La Entusiasta y foráneas de renombre en el Longines Cup. Serán atracción hoy en los clásicos en la jornada de domingo.