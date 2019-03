Revancha de Reyes este domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Difícil es encontrar en los últimos años una revancha del Ramírez como el General Artigas a disputarse el domingo en Maroñas. Es que, 8 de los 13 participantes que disputaron la gran carrera del pasado 6 de enero volverán a verse las caras incluyendo los cinco que ocuparon el semáforo en Reyes. Bravo es predecir si definirán los mismos ya que los tres que fueron NP intentarán junto a Muy Agil terciar por la victoria.



Es el General Artigas, una carrera diferente al Ramírez, no habrá juego de yuntas y más de un ejemplar correrá de diferente forma a como lo hizo el 6 de enero.



Volverá a ser Chimango quien salga a mover las agujas empujado por Muy Agil, Cerro Largo, Great Spirit, Don Carrasco y Negrone mientras que los dos zagueros natos, El Abanderado y First Thing vengan alejados de ellos, precedidos por un Olympic Harvard que saltará recién en mitad de la recta junto a los que definieron el Ramírez? Que rol jugaran Machiavelli, Olympic Husband y el outsider Golpazo?



El Ramírez tuvo entre el ganador First Thing y los que cerraron el marcador solo un cuerpo y medio, si los que llegaron después encuentran su carrera junto a Muy Agil será un Artigas parejo, lindo de ver y disfrutar.