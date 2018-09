Reunión y remate de servicios en Melo

El hipódromo de Melo organiza una particular reunión desde las 12:45 horas.

Entrega ocho competencias, una de ellas de carácter estelar. Al cierre de la jornada se realizará un remate de servicios de padrillos, organizado por el Jockey Club local, que tuvo una muy buena receptividad, primero en haras ubicados en las cercanías y luego llegaron ofrecimientos de todo el país. Un total de 53 establecimientos de cría apoyaron la iniciativa de los locales.

Lo recaudado por el remate será volcado en su totalidad en obras en el hipódromo para mejoras en su infraestructura y pistas.

El remate cuenta con el apoyo de varias firmas, de Casinos del Estado y del Gobierno de Cerro Largo.

El aplauso para los organizadores, por la idea y la receptividad y el agradecimiento por colocar un premio a nuestro nombre, el Preferencial que abre la jornada.



Viernes en Maroñas.

1ª: Mythic, Julio C. Méndez, $2,90, 1´31”55

2ª: Damicela Blue, J. E. Pérez, $6,20, 1´19”18

3ª: Apronte, J. Prestes, $2,90, 1´31”64

4ª: Queen OK, J. M. Silva, $1,90, 1´31”67

5ª: Notre Dame, J. M. Silva, $2,10, 1´31”48

6ª: In Fraganti, C. A. Medina, $3,90, 1´11”89

7ª: Glorioso Día, C. S. Méndez, $5,90, 1´17”67

TOTAL JUGADO: $2.952.852

PROMEDIO: $421, 836