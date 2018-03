Reunión en Las Piedras y jornada de viernes

Dentro de toda la movida del Latino, hoy en Las Piedras se corren ocho competencias con destaque para el clásico “Estímulo” donde prometen presentarse a las 15:50 ocho participantes.



Es La Zorrilla la candidata al disco y la foto en carrera que se deben recorrer 2000 metros para obtener la victoria. La hija de Honour and Glory tuvo destacadas actuaciones en Polla y Selección donde fue escolta de la defensora del “Don Pichón” en la de 1500 y tercera en la prueba que consagró a la también descendiente de Honour and Glory. Son bravas enemigas, Fustic , Stelatoa, Esa Guerrera e Interamericana.



En la reunión de ayer en Maroñas el destaque se lo llevó Julio César Méndez. El experimentado látigo cantó triplete, actuación que le permite trepar al segundo puesto de la estadística detrás de Héctor Lazo que hoy ganó una. JCM abrió la reunión sobre la potranca Pod Vez que debutó con triunfo. Luego se impuso sobre Little Warrior en la octava de punta a punta. Con Abayuba cerró la reunión ganando fácil a exagerados $8.40. Royal Top y Hit Messenger dieron la nota empatando en la séptima.