El retorno de little vicky

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La presencia del oriental Little Vicky le da al Gran Premio José Pedro Ramírez G1 un toque especial. Oriental, de seis años, debutó en Maroñas en 2017 y luego realizó su campaña en Argentina con una nueva presentación en nuestras tierras.



Con monta de Carlos Lavor fue quinto en el pasado Ramírez que ganó Ajuste Fiscal. El defensor del Phillipson llegó a 14 cuerpos del ganador, a siete del escolta Bobby Q. Luego de realizar la cuarentena, el pupilo de Aranha está alojado en la Villa Hípica de nuestro hipódromo y se mueve bajo la guía del experiente Julio César Méndez, monta oficial de la enseña brasileña.



En Stud Book argentino marca la siguiente campaña del hijo de TH Approval: ganador de cinco carreras inclusive los clásicos Argentino (L) y Tatán con figuraciones en el Dardo Rocha de La Plata donde fue segundo y tercero respectivamente con un total de 20 corridas y 5 ganadas a los tres, cuatro y cinco años de edad.



El caballo se mueve en las mañanas con Méndez y será pieza a considerar en el gran prueba del 17 de enero. El melense nos deslizó que es un caballo que le gusta correr en el fondo del lote y le gusta aprovechar la recta final para desarrollar su atropellada. En una carrera que se presume será movida de entrada, si los parciales son severos, Little Vicky bien que se puede hacer notar de 300 a la meta. Otro elemento para tener en cuenta a la hora de las triple fórmulas, se trata de un invitado de lujo que ya conoce la cancha y será conducido por un jockey que ya sabe lo que es ganar un Gran Premio Ramírez.





Ratificación. Esta misma tarde la afición podrá tener los listados definitivos de cada uno de los grandes premios a disputarse el próximo 17 de enero. Cada uno de los responsables de cada uno de los ejemplares deberán presentar el pago de la ratificación para así quedar en el listado definitivo (titulares y suplentes) de los grandes premios José Pedro Ramírez G1, Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1, Pedro Piñeyrúa URU G1 y Maroñas URU G2. Se espera que tres de las cuatro contiendas se corran a gatera llena (16 en partidores). En está ocasión y en forma excepcional no se realizará el tradicional sorteo de gateras de los cuatro grandes clásicos.





Reuniones. Como ya fue anunciado, el lunes 11 se realizarán las anotaciones para las reuniones de las jornadas de jueves 14 en las Piedras con Pollas de Potrancas y Potrillos incluidas, viernes 15 y sábado 16 en Maroñas donde se disputarán diez competencias respectivamente incluyendo los clásicos y especiales que no se pudieron correr desde inicios de año. El domingo 17 se aguarda se completen 16 competencias, doce de condición y se aguarda que la edición 123 del José Pedro Ramírez tenga campana de largada a las 20:40 horas aproximadamente.