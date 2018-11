El retorno más esperado

Se conocieron los programas del próximo fin de semana tanto en Maroñas como en Las Piedras y sin dudas la gran noticia es el retorno a pistas de Gandhi Di Job. Correrá el clásico Pablo Gelsi y José M. Ferro, será la séptima carrera de la reunión dominical y va sobre 1500 metros y en césped. El criado en el haras Curitibano solo corrió una vez sobre la grama y fue en oportunidad del Longines Gran Premio Latinoamericano corrido en Chile en 2017.



Su campaña es notable, ganó dos Ramírez y fue crack de su generación lo que le tiene reservado un lugar en la historia grande de nuestro turf. Sin embargo las lesiones no le han permitido correr todo lo que sus conexiones habrían deseado. De potrillo se consagró en 2016 como el mejor dos años y el mejor tres años al ganar Criterium (G2) y Nacional (G1), sin embargo no pudo correr las dos primeras gemas de la Triple Corona. Tras ganar su primer Ramírez y ser consagrado como el caballo del año viajó al Latino, regresó y corrió el General Artigas (G2) donde llegó tercero. Tras la carrera se le detectó una lesión que lo tuvo al margen siete meses.



Su retorno fue en este mismo clásico que correrá el domingo aunque claro está sobre arena. Fue apenas quinto, la prueba era una simple preparación que tomaba su experiente entrenador Jorge Firpo. Le salió notable, porque dos meses después se despachó con su segunda victoria en el Ramírez. Pero aquella fue su última carrera hasta ahora, porque otra lesión lo dejó al margen y lo hizo perderse el Latino corrido en nuestro país.



Como en 2017, correrá esta prueba como una puesta a punto de cara al 6 de enero cuando el crack del stud La Fe buscará correr y ganar su tercer Ramírez. En la historia reciente tuvimos el caso de Hielo, ganador en 2014 y 2015 a quien una lesión de último momento lo dejó fuera de la edición 2016, Gandhi di Job espera correr con mejor suerte y defender su condición de bi campeón.



Pero sin dudas el próximo domingo el gran candidato a llevarse la carrera será el compañero de yunta del crack, hablamos del excepcional Fitzgerald. El zaino es el caballo que más corre en Maroñas y se presentará en una prueba que reúne condiciones ideales para él, media distancia y césped. Para el hijo de Put It Back el gran objetivo está puesto también en el 6 de enero pero en su caso en la milla del Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G1), en donde irá por la revancha tras ser cuarto con contratiempos en esta temporada.



Fitzgerald buscará ante 13 rivales sumar su décimo triunfo y su sexto clásico consecutivo. La última vez que perdió fue en el Latinoamericano en Marzo, el único clásico que parece resistírsele al stud La Fe, chaquetilla plena de grandes triunfos en esta década.



RAMIREZ:



Se corre desde 1889, ha tenido cuatro denominaciones, se ha despuntado sobre cinco distancias diferentes y nunca un caballo ha sido capaz de ganarlo en tres oportunidades. Son siete los doble ganadores del Ramírez y Gandhi Di Job procurará ser el primero en lograr una tripleta de victorias que le daría un lugar único en la historia. Es el gran objetivo de su entrenador Jorge Firpo y para ello trabaja cada día.