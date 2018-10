Retorna Enjoy en un fin de semana lleno de atractivos

Cuando faltan solo 10 días para que se corra el Gran Premio Nacional (G1) y sepamos si Aero Trem se convierte en el tercer Triple Coronado desde la reapertura de Maroñas, la atención hacia esa hecho que puede ser histórico deberá aguardar, porque previamente este domingo tendremos una reunión llena de condimentos.



La actividad se dividirá en los tres días tradicionales de estas épocas. El viernes en la capital tendremos siete cotejos comunes a partir de las 18:15. La jornada del sábado dividirá cartel entre Las Piedras y Colonia que se combinarán para ofrecer 20 compromisos. En el circo de los eucaliptos lo más destacado será una nueva clasificatoria del especial Rey de la Recta. Sobre 600 metros Sub Princess es gran figura. En tanto en Colonia lo mas importante será el clásico Torneo Integración Pablo Gustavo Falero sobre 1400 metros.



El domingo nos tiene reservadas varias emociones. A las 15:30 se larga la primera y en tercer lugar de la reunión llega el primer clásico. En el Verona hay cinco anotadas. Holy Legal encabeza un lote que tiene a Estafadora, Paleta Quemada, Candid Camera y La Bombona. La hija de Holy Roman Emperor es la actual reina de la velocidad e irá por su sexto triunfo clásico del año y el tercero consecutivo.



Si hoy la reina es ella, antes fue indiscutible líder Enjoy quien a los siete años y tras seis meses al margen hará su regreso en el clásico Chile (L). Sobre 1100 metros se medirá a siete rivales, entre ellos su viejo conocido El Danzarin. Dog Valiente, Humo Blanco, Escudo y Balla, Destacado y Supersticiosa serán sus rivales. La fantástica hija de Fund of Funds es dueña de varios récords en, entre ellos ser ganadora de 14 clásicos consecutivos (13 en Maroñas) entre enero del 2017 y marzo del 2018. Su reinado terminó el 8 de abril en carrera ganada justamente por Holy Legal. Enjoy retorna recuperada y con la confianza de su entrenador Rubén “grillo” Marrero quien espera verla otra vez en el podio. Si el regreso de la velocista es foco de atención también lo es el clásico Carlos Pellegrini (G3). Contrariamente a lo que viene siendo norma en los clásicos de fondo tendremos gateras prácticamente llenas ya que hay 15 anotados. Chances para todos los gustos en lote que encabeza Olympic Harvard. Para repetir su reciente éxito deberá superar a: Don Carrasco, Pretor Do Sul, Oggigiorno, Olympic Husband, Van Basten, Mundanal, Super Excelente, Descocado, Gauche, Carolus V, Monje Negro, Etranger, Cerro Largo y Legion Cat. La mesa está servida, turf del bueno nos espera.