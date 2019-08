Remates en el Tattersall

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tattersall

Regreso del Don Alfredo

El haras Don Alfredo regresa al ring de ventas el próximo 5 de septiembre con el segundo lote de la generación 2017. En el establecimiento de Rincón del Pino organiza para el miércoles 28 una exhibición al mediodía. Los 20 productos llegarán al Tattersall de Maroñas el martes anterior al remate. Llegan a ventas 14 hijos de Ecclesiastic, así como hermanos y medios hermanos de Ben Hur, Gizeh, Meringa, Clifford, Vitalita, Ferruco Law y Angélica Mía.



Tattersall II.

A venta los 2017

El jueves 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas, llegan al ring de ventas 21 productos consignados de los haras Bettina, Don Camilo, Son Amores y Nahuel descendientes, entre otros, de The Leopard, Ioya Bigtime, Mogador, Essayons, Midas Touch, Forgotten, Soapy Danger, Teeth of the Dog, Demostrado, Fui Tamben, Layman en muy buenos vientres maternos. Los animales llegan para exhibición miércoles 28 y al mediodía del día del remate.



Enable.

Triunfo previo al Arco

El experimentado látigo Frankie Dettori declaró en la previa del Darley Yorkshire Oaks G1 sobre césped en el hipódromo de York que no sería una carrera fácil para la fantástica hija de Nathaniel. Pero en la cancha la pinga del Juddmonte enhebró su 13ª victoria en 14 presentaciones, repitió en este G1, derrotó con claridad a Magical y comienza la cuenta regresiva para que vaya por la gloria eterna en la próxima edición del Arco de Triunfo, donde buscará su tercer éxito consecutivo.