Remate de servicios por dos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la previa de la jornada del domingo, a partir de las 13:30 se realizará un remate de servicios organizado por la Asociación de Criadores. Con financiación para compras que superen los mil dólares, la firma Oribe rematará servicios de Overanalyze, Texas Fever, Ioya Bigtime, Teeth of the Dog, Mogador, Invasor, A Little Warm, City Banker, The Leopard, British Medium, Brujo de Olleros, Vineyard Haven, Essayons y más de 30 padrillos de los los haras Ahijuna, Bettina, Cuatro Piedras, Don Alfredo, Don Camilo, Don Juca, Don Julio, Don Martin, Firmamento, El Santo, El Salto, El Palmar, Internacional, La Concordia, Ximena P, Los Seis, Lacala, Leli, Los Apamates, Los Nenes, Musa, Regina, Rincón del Indio, San Miguel Queguay, Santa María del Juncal, Viejo Molino, De la Pomme, La Horqueta y La Jolla.



Melo. El 7 de septiembre, luego de concluida la reunión en el hipódromo de Melo se realizará un nuevo remate de servicios para fomento del Jockey Club local. Se destacan: Teeth of the Dog, Gandhi di Job, The Leopard, Ioya Bigtime, Alcorano, etc.