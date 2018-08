Un remate que llama al Tattersall de Maroñas

Este jueves, desde las 19:00 horas, los haras Bettina, El Molino, Vivagu y Las Zainas llegan al Tattersall de Maroñas con un buen lote de nacidos en 2016.



Entrarán al ring hijos de Posse, Subordination, British Medium, Quatro Mares, Union Avenue, Good Report, Awzaan y Bustin Justin de los primeros dos haras y de Went the Day Well, Honour and Glory, Star Dabbler, Quatro Mares de los otros dos establecimientos de cría, los cuatro, con selectas líneas maternas. Llegan hermanos y medios hermanos de destacados animales de pista, el pasado fin de semana, tanto el clásico Irazoqui de Las Piedras como el especial Boina Roja fueron ganados por animales nacidos en los haras Vivagu y Bettina.



Los veinte productos llegan al Tattersall en la fecha, mañana en horas del mediodía se realizará la primera muestra. Remata Oribe con financiación de Primelux.