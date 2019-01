La reina Holy Legal se llevó el GP Maroñas

Exactamente un año después, la brasileña Holy Legal tuvo su gran revancha en el Gran Premio Maroñas URU G2. La hija de Holy Roman Emperor -con más que excelente tarea de Héctor Fabián Lazo- vino ubicada lejos de los punteros, ya que no tuvo una buena largada, la arrimó de a poco para ir en busca de las pupilas de Jorge Avelino Píriz, que se hicieron fuertes pero que no pudieron con la estupenda zaina del Hs. Belmont.



La veterana de seis años coronó su éxito, estampó en el teletimer 55”88, récord absoluto para la pista de Maroñas que ostentaba Eliot Ness desde la noche del 6 de enero de 2014.



La carrera tuvo ritmo vertiginoso, Sub Princess partió en delantera junto a Enjoy, mientras que por flanco externo movió Fast Night para quedar a par de largos seguido por Dog Valiente. Por empalizada, el mentado Habile Bobby pretendía no perder pie con los de adelante; Holy Legal se movía detrás.



El reloj se detuvo en rojos 22”31 para las primeras cuatro cuadras. Al girar la curva, la del “Fair Play” mantenía ventajas sobre su compañero de techo Fast Night que venía con acción de ganador, Enjoy quedaba relegada, Dog Valiente no descontaba, mientras que desde el fondo y a media cancha se agigantaba la figura de Holy Legal.



En los 200 finales (800 en 44”16) la yunta se mantenía firme. En la última cuadra, Lazo le pidió el resto a la suya para que, ante el ardiente griterío de tribunas, la veterana acortó distancias para poner medio pescuezo de ventaja sobre Fast Night y una cabeza sobre Sub Princess; a varios cuerpos llegó Dog Valiente, cerrando chapas Enjoy.



Justa revancha para Holy Legal, que logró su octavo triunfo en 13 participaciones en Maroñas. La norteña pasa a ser la mejor velocista local, título que mantendrá hasta el próximo Mitin de Reyes en 2020.