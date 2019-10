Regreso triunfal de El Cantante en el Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una gran faena de Raúl Silvera, el pedrense El Cantante hizo coincidir, rentree con éxito clásico. El pupilo de la familia Marrero le tomó los puntos a la pista de césped, luego de lograr la “Mile” de Campeones el pasado 2 de junio volvió a la pista para lograr muy buen triunfo en prueba estelar sobre 1200 metros. El defensor de las sedas “La Esponja” detuvo relojes en destacados 1´08”54 demostrando que bajar 400 metros de recorrido no hacen mella en su potencia, mucho tienen que ver sus responsables, en la cuida y en la guía. Tiene, El Cantante un muy buen porvenir en grama no importando distancia a recorrer. Para esta oportunidad, Franken fue su escolta a la cabeza, llegó tercero, a 3/4 de cuerpo el potrillo Don Pedro dejando cuarto a Meu Bahiano a largo y tres cuartos cerrando el semáforo Moga Victory.

Desde albores de prueba, fue el potrillos Don Pedro el dueño de la vanguardia, en apenas doscientos metros le tomó ventajas a Rojo Corredor, Meu Bahiano y Brexit quedando detrás Moga Victory, Retador y Franken y cerrando filas El Cantante.

Al girar el codo Don Pedro extendió ventajas (800 en 44”), en los 300, por flanco externo hicieron aparición Franken y El Cantante, que, a falta de una cuadra lograron darle caza al puntero y definir el primer clásico de la jornada que para el Ecclesiastic.



La cuatro años My logró un sorpresivo triunfo en el clásico “Verona” disputado en la jornada sabatina en Maroñas. La defensora del “Aldana y Meliani” venía de una falsa perfomance en las Piedras en el Preferencial “Leguisamo” disputado el sábado próximo pasado y se le sumaba que fue, la de la víspera, su primera incursión en pista de césped. Nada de ello fue impedimento para que la hija de Southern Lawyer obtuviese muy buen triunfo al derrotar a la regular Soapy Sky que llegó a tres cuartos de cuerpo de la ganadora que estampó muy buenos 1´08”94 para recorrer los 1200 metros pactados. Felices los apostadores de la alazana que devolvió $ 51,30 por cada peso apostado. Fue tercera, al pescuezo, en carga de última hora Quinta da Baronesa cerrando el rentado Kattegat.

La carrera, desde apertura de gateras tuvo a varias pretendientes a mover los relojes, con apenas dos cuadras recorridas quedaron en vanguardia Lee Jeans y Rainha Pioneira seguidas por Suprema D´Or, Kattegat, My quedando luego Soapy Sky junto a Quinta da Baronesa.

En plena recta de tribunas, Rainha Pioneira pretendió hacer valer sus pergaminos, poco le duró ya que My, con hábil conducción de Federico Piriz la igualó en los 300, la dominó con facilidad para tomar ventajas que fueron inalcanzables para sus rivales.