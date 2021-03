El regreso de Sócrates es atracción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el 7 de junio del pasado año la afición no ve al invicto Sócrates. Fue en ocasión de la Serie Campeones, cuando el descendiente de Honour and Glory derrotó en final de bandera verde a Mourinho por el hocico en una carrera que mantuvo en vilo a los presentes de 400 a la meta.



Ambos potrillos lo dieron todo en una batalla que salió airoso el pupilo de Jorge A. Píriz. Desde aquella tarde de Campeones, sus huestes y los aficionados no ven a Sócrates en la cancha con la de colores. Tras varios meses de recuperación, el domingo en la octava prueba, en el handicap especial Mercosur sobre 1200 metros, en arena, vuelve un potrillos que tras entrar a la cancha en tres ocasiones demostrando, primero indocilidades y as u vez un poder locomotivo poco común, no conoce lo que es un derrota.



Imagina uno que sus conexiones lo quieren llevar paso a paso y encontraron en este handicap la carrera ideal para volver a las luchas. Cargará en esta ocasión 59 kilos y enfrentará a duro lote en una prueba que tuvo catorce inscripciones.



De adentro hacia afuera ocuparán gateras, Che Cielo (52), Freedom of Speech (56), Makalu (55), Dog Valiente (58), Bar Arocena (54), Great Value (56), Alto Voltage (56,5), Noidea Day (59,5), Berraco (54), Pluralismo (62), Palaoro (54), Little Royal (57) largando desde gatera exterior Fastuoso cargando 56 kilos en una carrera en donde hay varios que presentan títulos como para plantearle lucha al anunciado candidato de Ovación, Sócrates.



En Maroñas se disputarán, entre sábado y domingo veinte competencias, en donde no se completaron las diez que se corren habitualmente es en Las Piedras donde se disputarán ocho con base el Preferencial Oro 18, prueba que va sobre 2000 metros y está ubicada en tercer lugar.



El norteño Emperor Hulk larga en el uno y es el top - weight de la carrera, deberá cargar 63 kilos. Lo enfrentan Golpazo (50), Numismático (56), Funcho (50), Tanto Boing (50), Corazón de León (53) y Mundanal (59).



Tanto en la jornada de viernes como de sábado y de domingo hay competencias para ejemplares de la generación actual.



El jueves habrá actividad en el Real de San Carlos de Colonia que tuvo una anotación de excepción en donde se disputarán ocho carreras en donde se destaca un Especial para dos años a gatera llena sobre 800 metros.



Hoy se firman las montas.