Regreso a Saint Lucia, la Perla del Caribe

El próximo viernes abre sus puertas el hipódromo Royal Saint Lucia Turf Club y Ovación dirá presente en la que será la carrera con mayores premios en todo el Caribe.



Luego de mas de 12 años, me toca volver a la isla de St. Lucia, hoy llamada la Perla del Caribe. Por temas comerciales, hasta mediados de la primera década del presente siglo visité la isla y nunca imaginé volver con otros fines que no fuesen comerciales o de turismo.



Quizás más de una vez estuve en donde hoy está enclavado el nuevo hipódromo de la región, un circo hípico que abre sus puertas este viernes con una jornada que es feriado nacional para que el local pueda asistir a la que será una jornada histórica.



Volver a St. Lucia (la isla volcánica con innumerables atractivos turísticos, que con el hipódromo, con un aeropuerto a nuevo, con un puerto listo para recibir a los grandes cruceros, con 8000 camas adicionales a las ya existentes y con un pueblo que abraza una inversión multimillonaria) en los próximos años ya no será hacerlo a aquella isla de los 2000, cuando lo que hoy pasa era solo un sueño para muchos y una gran idea de pocos.



Tendrá la presencia de profesionales de la elite del turf mundial, con una carrera clásica, la “Pitons Cup”, que repartirá 150 mil dólares americanos en premios. Este viernes pasará a ser histórico en el turf de la región y de varias regiones del mundo, que mirarán hacia St. Lucia no solo como un destino turístico, también como un destino hípico y a su vez comercial.



La Pitons será el cierre de una jornada en la cual el hipódromo abrirá sus puertas a las 11 de la mañana, que tendrá cinco carreras previas para que a las 18.30 se largue desde el poste de los “mil ocho” la estelar, que pasa a ser la carrera con mejor bolsa de premios del Caribe.



Volver a St. Lucia, a la isla de los Pitones, a la isla de la que hípicamente nadie hablaba y que a partir de este viernes 13 de diciembre pasa a ser un destino de caballos de carrera.



De los panes con macarrones, de hablar de cricket y de NBA a enfocarme a comentar, disfrutar y empalagarme de carreras, pista, gateras, llegadas, discos y fotos. Hasta aquí me trajo el turf, aquí va el avance. Mañana viernes, desde el St. Lucia Turf Club, las líneas serán para comentarles la primer jornada hípica en la isla de los Pitones. Sabelo.