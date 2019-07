En su regreso a la pista fue triunfo de Fitzgerald

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con mas de seis meses de rentree, el mejor millero de Maroñas, Fitzgerald, tuvo feliz regreso a la pista de Maroñas. El pupilo de Jorge Firpo se adjudicó de muy buena forma el clásico Asociación de Propietarios al derrotar por un cuerpo y tres cuartos a Al Mare en buenos 1`36”08, fue tercero a la cabeza Laurent llegando en cuarto lugar Dos Amores a varios cuerpos. No se la hicieron fácil al defensor de las sedas La Fe, no tuvo buena suelta, se fue poniendo en carrera sin que su jockey, el salteño Luis Alberto Cáceres Aranda, lo llamara al orden, tuvo, en Dos Amores a un compañero de vanguardia que recién lo pudo despedir a falta de 350 para la meta, momento que hicieron aparición Laurent. por flanco externo y Al Mare por dentro. Y ahí fue lo mejor del renegrido zaino, sintió en su anca un par de “chirlos” de su socio, algo que no pasaba desde el “Latino” del 2018 (última derrota), y Fitzgerald respondió, se hizo duro para obtener el 13er triunfo de su campaña (16 corridas), el noveno de forma consecutiva. Tiene el hijo de Put it Back su camino trazado, estelares de la milla con mira el 6 de enero buscando el Double Event en el Piñeyrúa.