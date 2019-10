Recuerdos de nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es tan difícil como lindo recordar ganadores del Gran Premio Nacional, ya que todos ellos dejan en las retinas recuerdos imborrables: Sol de Noche, Ormolo, Cinzano, Chocón, entre otros, marcaron la infancia y la adolescencia de muchos que hoy peinan canas y rondan las seis décadas.



Ya entrados en los 2000, desde la reapertura hasta la fecha, los triple coronados Invasor y Sir Fever se llevan las palmas, pero los triunfos de Escolaso y Forgotten tuvieron ese plus que el aficionado a las carreras tiene cuando disfruta de las grandes competencias.



Muchos burreros dieron su parecer. Iniciamos con el gran Invasor, “por la forma que ganó, por lo que significa para la historia hípica del Uruguay y el mundo. También recuerdo el de Quemante, por un tema afectivo”, contó uno de los consultados.



“El del 2005 lo ganó Invasor, fue triple coronado e invicto, lo ganó de forma cómoda y porque tuvo la posibilidad de ver a quien a la postre fue el mejor caballo del mundo”, dijo otro. “Es difícil, pero me quedo con Invasor por lo que fue su trayectoria, por lo que fue el significado histórico. Para mi gusto fue el mejor de la generación de los últimos tiempos”, fue otro de los aportes. “Por todo lo que trajo al ser triple coronado; por cómo se le despegó en los 300 finales cuando se le puso a la par Potri Flash. De la época moderna, Invasor”, sentenció otro que participó de la compulsa.



Pugliese también tuvo sus adeptos “por lo que fue el final, de bandera verde”, se dijo. “El de Pugliese que definió con Garu e Irrespetuoso GG. Fue un final no apto para cardíacos. Su jockey, Richard Eramia, la vio perdida luego de cruzar el disco”, recordaron.



“Chocón ganó por varios cuerpos, conquistó la Triple Corona y además era un repingo”. El crack hijo de Copelia fue también recordado. “Chocón, en 1971. Su exhibición fue sencillamente espectacular. Un crack del binomio W. Báez y P. Gelsi. Y Prince Edward en 1959. Notable triunfo del malogrado hijo de Uranio y Lerwick, sobre Eglaneko y Lennox en pista fangosa del binomio T. Espino y J. M. Ferro”, recordó otro de los entrevistados.



El cuádruple coronado Amodeo también fue recordado. “De lo que vi, te diría el de Amodeo, en la época del viejo Maroñas. También el de Glamour por la alegría de la familia Storace”, tiró un consultado y otros rememoraron a Amodeo. “El de Amodeo: lo corrieron en posta, los liquidó y les ganó igual. Probablemente de lo mejor de nuestro turf en los últimos 50 años”.



De los últimos años, uno que tiene sus adeptos es Gandhi di Job porque “no había corrido ni Polla ni Jockey Club. La mayor emoción fue, para mí, la de Gandhi di Job”, reconoció otro burrero. “Recuerdo también el de Gandhi di Job, ya que en un momento, la potranca Brillante OK parecía la ganadora”, apuntaron.



Quién cortó una triple corona fue Dopplavu. “En mi retina de lo último que vi fue la victoria de Dopplavu, cuidado por Elio Umpierrez”. “Dopplavu, porque nadie esperaba ese resultado, fue una linda sorpresa”. “Dopplavu. Fue una gran carrera”.



Varios también se refirieron a Sir Fever e Invasor. “No vi el de Invasor; me quedo con el de Sir Fever, hijo de un padrillo que hasta ese momento no había demostrado mucho y por el cambio de vida que le dio a sus propietarios, además de ser un gran ídolo”, comentó uno de los consultados. “El que más me llamó la atención fue el de Sir Fever, que ganó por varios y se consagró Triple Coronado”, dijo otro. El del Oro Negro también tuvo varios recuerdos más entre los aficionados y burreros consultados. De los 70’ se recordó “el de 1975, cuando Legendario pierde en bandera verde la posibilidad de ser Triple Coronado contra Ormolo, del Stud El Ring, que fue el ganador. Entraron Ormolo, Batintín y Legendario, los 3 en bandera verde”. En la variación “Calipsean Din, en 2006, por que lo corrió Falero. Le ganaron a Super Cat y Good Report”. También “el de Bolichero GG. Aparte, Molinillo llegó en cuarto lugar”. “El mejor que vi, siendo un niño, fue el de Antony. Desde la reapertura, el de Invasor”, contó un veterano.



Recuerdos también para Forgotten, Cinzano, Monacilio, First Thing, Fin del Mundo y otros quedaron en el tintero.