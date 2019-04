Récords que marcan tendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El récord que tenía Distraida en los 1400 metros parecía invencible, aquel 1.21.40 marcado el 31 de marzo de 1963 se veía muy lejano, sin embargo en una tarde con condiciones ideales Inalcanzada lo pulverizó al marcar 1.21.24.



Con esta marca alcanzada por la hija de British Medium todos los récords abajo de los 2000 metros se han marcado en la etapa post reapertura. Sin embargo de 2000 para afuera la historia es totalmente opuesta, todos los récords vigentes son del siglo 20 y se da algo muy particular, con la excepción del de los 2300 metros que se marcó en 1954, el resto de las marcas fueron conseguidas en la década de 1930. Quizás la pista de aquella época tenía alguna cualidad que la hacía voladora, pero más allá de eso, lo que queda claro es que los caballos de hoy en día se preparan desde la genética para la corta y media distancia dejado de lado las largas y eso redunda en pocos fondistas y en récords que no se pueden bajar.



El de los 2400 metros es el que estuvo más cerca, Sing-A-Song en el 2009 quedó a 44 centésimas del registro de Strauss. Sin embargo en 2500 y 2800 los récords de la pista nueva están a cuatro y tres segundos. Es que en 2500 solo se corre el Nacional y en 2800 no se correrá mas.