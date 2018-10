Récord y triunfo para Sub Princess

La discusión de si las fijas existen o no en las carreras existirá mientras los pura sangre de carreras corran en los hipódromos. Nosotros somos más cercanos a la idea de que estas no existen, sin embargo se nos hace difícil encontrar otro concepto para Sub Princess que el de decir que en el Rey de la Recta era una fija.



La veloz hija de Subordination saltó limpita de partidores y la carrera se terminó en ese momento. Porque en 600 metros no había ninguna posibilidad que rivales con antecedentes inferiores a los de ella pudieran hacerle frente.



Para no dejar ningún tipo de dudas de su victoria, estableció récord para pista nueva en la distancia. Conducida por Federico Piriz Demoró 32.20 para cubrir las seis cuadras y dejar a su escolta Meu Bahiano a cuatro cuerpos y medio.



La entrenada por Jorge Avelino Piriz pasa a los seis años por un gran momento, definiendo clásicos en Maroñas ante las mejores. Ahora retornará a dicha pista para disputar la final de esta serie, en la que será muy difícil de vencer.



Este fue el triunfo número 14 en 32 presentaciones para una yegua que lleva tres años siendo protagonista en la velocidad.