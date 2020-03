Recomendaciones para trabajadores del turf

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Nos tenemos que cuidar para poder seguir cuidando. Ustedes son el corazón del stud”, indica el comunicado de las asociaciones del turf.



“Peones, capataces, vareadores, jockeys, cuidadores, son muy importantes, no solo para ustedes mismos y sus familias sino para los animales a su cuidado. Ellos, además de ser animales a los que amamos y así tratamos, son su medio de vida.



Es por eso que es necesario que se respeten al máximo las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para evitar la diseminación y contagio del Coronavirus Covid-19.



A los propietarios les pedimos restrinjan al mínimo indispensable las visitas al stud en este momento tan especial.

MEDIDAS. Que cuidados debemos tener:



1) Mantener distancia de un metro y medio de persona a persona.



2) No realizar reuniones de más de cinco personas y siempre manteniendo la distancia de un metro y medio. Tampoco acercarse para charlar.



3) Cambiar la forma de saludar: no besar, no estrechar la mano, no tocarse, ni siquiera con el codo.



4) No compartir el mate.

5) Lavarse las manos con jabón regularmente o desinfectar con alcohol en gel. Cualquier jabón sirve, pero bien lavadas.



6) Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable; deseche el pañuelo en un recipiente adecuado y lávese las manos.



7) Pasar un trapo con agua y jabón, o agua y un chorro de hipoclorito en las superficies que nos rodean y por donde pasamos la mano frecuentemente, como son los casos de interruptores de luz, tancas de los boxes, celulares, etc.



8) Si tiene síntomas como dificultad respiratoria, fiebre, tos: no concurro a trabajar y llamo médico a domicilio y lo espero. En este caso, sí con tapabocas puesto porque es una forma de cuidar al médico.