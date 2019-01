El Ramírez 2019

Con mas de 16000 personas en las tres tribunas, con 39 millones de pesos de beting, Maroñas tuvo la edición 121 del Gran Premio José pedro Ramírez G1 y el Mitin 16 desde la reapertura.

Desde tempranas horas el gran público comenzó a instalarse en Palco, Folle y Tribuna, los locales gastronómicos atendían al igual que los FoodTrucks. Varios miles se ubicaron en cada una de las bancadas a la espera de cada una de las carreras y orejeando el reloj esperando el toque de campana del José Pedro Ramírez.

Los niños tuvieron lo suyo, los mayores también, durante toda la jornada hubo espectáculos musicales en Palco y Folle con destaque para Braulio Assinelli.

Los burreros, de fiesta, se corrieron 21 carreras desde las 12:40 hasta las 22:15 horas con una lluvia que no logró empañar la máxima fiesta de nuestro turf.

La paridad del Ramírez en la previa, la carrera y su definición fue de paladar de la grey burrera. Los jinetes, con una sonrisa a flor de piel llegaron en los carruajes de los olímpicos de 1928 para luego ir a las gateras.

Durante la recta fueron varios que se dejaron gritar, fueron varios que le dieron a sus allegados y apostadores ilusión de victoria, de 200 al espejo, todo tenía color blanco y verde del “El Negro”, de 50 a la meta, el blanco comenzó a tornarse verde, a 20 metros, se sumó la Cruz de Santiago y en el mismo disco, los colores de “La Orden” pudieron gritar, disfrutar y ganar el gran premio mas importante de nuestro turf.

Se entorna la puerta del Ramírez 19, hasta 2020.



Falero viaja a buenos aires con tres puntos y buen estado de animo

Luego de tomarse la foto con sus colegas, el extraordinario Pablo Falero tuvo una baja de presión, cayó al piso. Trasladado de inmediato al BSE, se le aplicaron tres puntos de sutura sobre uno de sus ojos. Viaja hoy a Buenos Aires con buen talante a disfrutar de familia y de sus vacaciones.





La Mansa Nistel le dio color celeste al podio falero al lograr el Ciudad de Montevideo

Luego de disputar el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 por dos veces con una descendiente de Misiadura Fitz en 2017 (Missing Dubai) y 2018 (La Mansa Nistel), las sedas del Imperio logra alzar la copa de la carrera mas importante para yeguas fondistas en Maroñas. La nacida en el haras El Palmar le dio a Jorge Firpo su quinto podio de Reyes y el tercero a Federico Fabián Piriz.





En serie: Fitzgerald fue un espectáculo en la milla del Piñeyrúa y hay ojos para viaje

Lo que era un no rotundo, pasa a tener posibilidades de concretarse. Fitzgerald, de ser nominado por Maroñas, podría ser uno de los representantes orientales en el próximo Longines G. P. Latinoamericano G1 a disputarse el 10 de marzo en el Hípico de Santiago. La carrera se corre, sobre césped y en sentido de las agujas del reloj. Fue para el látigo Luis Cáceres la 3ª victoria en el Mitin.



El récord de Eliot Ness en el kilómetro cayó en la misma carrera cinco años mas tarde.

A la campaña de Holy Legal ya no lo caben adjetivos. Ha logrado, la brillante velocista, en corto periodo en Maroñas, ocho victorias clásicas en trece entradas a pista. Venía, antes de disputar el Gran Premio Maroñas del pasado domingo, de cuatro victorias consecutivas en pruebas de cortometraje. Coronó su victoria, la del Hs Belmont, estampando récord absoluto para los mil metros: 55”88.



Pablo Rodríguez y Germán González se estrenaron en los clásicos del Mitin de Reyes

Los profesionales a cargo de entrenar y conducir al ganador del Ramírez tuvieron su debut en la grilla de ganadores en el Mitin de Reyes. Walter Báez y Everton Rodrigues siguen siendo los profesionales mas ganadores de seis de enero con 6 podios cada uno, Ivo Pereira comparte, desde el domingo, chapa de trifecta con Jorge Firpo, que, al obtener dos estelares llegó a cinco victorias.