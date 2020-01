El Ramírez de notas y de corbata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lindo haberlo vivido para poderlo contar, es algo de lo que me queda del pasado 6 de enero. Una jornada de Reyes con todos los condimentos, cuatro grandes clásicos de alta factura y la despedida en nuestro Maroñas, de Pablo Falero.

Poder tener la chance de realizarle a Falero “esa” nota en el podio que lleva su nombre, no se describe con nada, y, si el gran Falero estaba emocionado y no lo disimulaba, buen artista resulte que no llegue a lagrimear ante tanta emoción de poder dialogar con el jinete oriental más ganador de las últimas décadas y un embajador del turf en el mundo.

En la previa, notas del triunfo de Sentimental y Ajuste con amigos, trabajando de una manera que ojalá la pueda llamar profesional, pero es algo que no me compete. Solo que las hice con amor a gente que tiene la misma pasión que uno: el sangre pura.

Oír a Falero ese día y en día después a Carol Baptista, encargada de Ajuste, repitiendo, ambos, que todo se lo deben al caballo, uno entiende, que eligió de forma correcta, el difundir el Turf y su entorno.

Es qué pasó otro seis de enero, y ya se vienen los clásicos de la nueva generación, Campeones, Criteriums. Triple Corona y estamos en vísperas de un nuevo Ramirez.

Fue un seis de diez puntos, de Ajuste Fiscal, de Falero con presencia del Presidente electo, uno con una corbata para el debate, de Aero Trem, Sentimental e Itaperuna. Te lo perdiste? Aguanta un poco, estamos a la vuelta de la esquina, se viene el Ramírez 2021.