El Ramírez para Cascabel

Maroñas vivió un Ramírez sencillamente espectacular el 6 de enero de 1972, cuando, el guapo de Cascabel, un linajudo descendiente de Cuatrero y Copelia (hermano del crack Chocon) derrotó a la porteña Fizz en final apretado y de bandera verde. Cuando subieron las chapas, fue primero el 5 con la monta de Walter Ricardo Báez bajo la cuida de Don Pablo Gelsi por media cabeza estampando 2´56” para recorrer las veintiocho cuadras. La yegua fue guiada por J. Torres, arribó en tercer lugar el también argentino Heinz con J. Camoretti a tres largos cerrando el marcador rentado Venerable con J. Mantilla.



Luego arribaron Mensajero (Carlos de Jesús), Esbirro (Julio Gularte), El Balazo (A. Sánchez), Tudor Blend (E. Lacuesta) el gran favorito Chupito con O. Cosenza, repartía 2,90 por cada dos jugados, cerrando la larga fila, Helda.



Cascabel dio un sport de 15,20 por cada dos siendo el tercer animal mas jugado de la carrera, Chupito por lo tanto acumuló, en prueba con once ejemplares, la mitad de los boletos apostados, algo bastante inusual para una prueba de esta categoría.



Para Walter Ricardo Báez fue su primer Ramírez de los cuatro que tiene en su haber, dos como jockey, lo ganó en 1980 con The Last y como cuidador con Chapulin (Pablo Falero) en 1987 y luego de la reapertura con Equipado en 2005.



Según crónicas de la época, el pequeño Cascabel vino ubicado en quinto lugar para avanzar en la recta y derrotar a una fuerte delegación bonaerense encabezada por Chupito, ganador de la edición 1972 con la monta del oriental Vilmar Sanguinetti, que entró No Placé a varios cuerpos de los que definieron.



Luego de la carrera, Don Pablo Gelsi, que supo ganar el Ramírez en cuatro ocasiones (Mi Tocayo en 1959, Cinzano en 1977 y The Last en 1980, mas Cascabel) declaró “tanto insistí que corriera Cascabel que me hicieron caso, no había razón para desertar de la carrera por mas difícil que se presentara. Estoy muy contento, esta victoria, le da jerarquía a nuestro turf que necesita de victorias de importancia para prestigiarse en el exterior”. Al preguntarle por Báez, Don Pablo acotó “lo corrió notable, atento, enérgico, y arrojado como requieren las circunstancias”.



Mientras tanto el jockey en breve dialogo con la prensa sostuvo que “me entusiasmé en los 800, ahí vi que podía ganar la carrera ya que Chupito no respondía. Le tenía mucha fe al Cuatrero, pero, superó mis cálculos. Cascabel es guapísimo, me hace acordar a su hermano Chocón que lamentablemente cayó por seguir a Chupito en inferioridad física el pasado 6 de enero. Ahora, nos tomamos revancha con Cascabel”.



Suzana Davis

Por otro lado, durante la jornada del Ramírez, la jocketta norteña Suzana Davis dio triplete en jornada de diez competencias en lomos de Pelada, Panela y Taurus quien fue el último ganador de la reunión. En las dos primeras, la amazona superó a los hoy cuidadores, Luis Belela y Pedro Hernández.