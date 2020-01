Uno a uno: Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A cuatro días del Gran Premio José Pedro Ramírez G1, la totalidad de los inscriptos ya han finalizado su prepración y sus huestes ya están solo centrados en la carrera. Un analisis de los 16 ejemplares que ocuparán gateras estes 6 de enero quienes será foco de atención a las 20:40, momento del toque de campana y posterior apertura de gateras de la edición 122 de nuestro gran premio.



1 - El Maki - S. Fiorito.

Un compañero de fierro para Miltitoplp. En sus huestes lo tienen como un gran potrillo, viene de ganar en pasto la de condición, sobre 21 cuadras, con solvencia. Puede tener una buena carrera. 7



1A - Miltitoplp - E. Acosta.

El hijo de Escolaso es el candidato de la carrera, Crack de su generación, fue escolta de Ajuste Fiscal en Ensayo, Polla y Jockey Club. En el Gran Premio Nacional lo gano con autoridad. Sus profesionales a cargo quedaron muy conformes con trabajo y partida. 10



2 - Little Vicky - C. Lavor.

Tras ocupar puestos rentados en Palermo y La Plata donde perdió en el disco con Solo un Momento (P. Falero), llegó 13º de Nao da Mais a 11 cuerpos en la grama de San Isidro en el Carlos Pellegrini. Ojo s se recupera de la seguidilla de carreras y los viajes. 9



2A - Lo Felipe - D. Gaier.

Es un caballo de hándicap y condicionales de Maroñas, puede salir a cumplir su rol para su compañero de yunta. 6



3 - Gauche - H. Eugui.

El pupilo de Da Luz está en un compromiso que supera sus fuerzas. Con sus puntos logró una gatera y será participante por segunda vez de un Ramírez, fue sexto en 2018. En 2019 tomó parte del P. Piñeyrúa. 6



4 - Keep Down - L. Goncalves.

Es el convidado de piedra de la edición 122 del Gran Premio José Pedro Ramírez. Un tres años que luce muy bien en las mañanas de Maroñas, viene Leandro Goncalves a guiarlo. En Brasil es ganador de cinco pruebas en Cidade Jardim, en su última entrada a pistas fue sexto en el Derby Paulista. 9



5 - Card Day - L. da Silva.

El del “Yerùa” tiene una muy buena campaña, supo ser Triple Coronado en Las Piedras en 2018, luego de ellos tuvo de las buenas y de las malas y un tiempo en su box. En el “Comparación” del pasado mes de diciembre fue escolta al hocico de Olympic Harvard. Chance de fierro. 9



6 - Cerro Largo - W. Maciel.

Finalizó el 2019 como el mejor fondista en césped, se adjudicó el Guillemete, fue tercero en el Invasor para ganar con autoridad al Asamblea de la Florida y el Honor de brillante forma. Vuelve a la lides, en la arena, a enfrentar a los mejores con chance de primera. 9



7 - Cap Bon - J. C. Méndez.

Es el vástago de Posse uno de los tres mejores potrillos de una de las mejores generaciones de los últimos años. Fuer tercero en Polla y Jockey Club y escolta en el Derby a cuerpo y cuarto del ganador (Miltitoplp). Su jockey, que lo eligió y su cuidador confían en el tordo. 9





8 - Bobby Q - L. A. Cáceres.

Viene desde Durazno con muchas ganas de llevarse el Ramírez. Presenta el de la familia Navatta una destacada tabulada, ha integrado marcador en los últimos largometrajes. Gusta de “empujar” la carrera. Otro que es más que bravo. 9



9 - Great Spirit - V. Leal.

El pupilo de Ricardo Colombo se suma a la lista de posibles ejemplares que se dejen gritar en la recta de la carrera más importante del turf nacional. Tras paréntesis de cuatro meses, corrió bien en el “Comparación” que ganó Olympic Harvard llegando en quinto puesto a tres largos y cuarto del ganador. Otro duro animador de la carrera. 9



10 - Long Way - F. F. Piriz.

El defensor del “Tito Borjas”, que participa en carreas de condición en medio fondo tiene un cotejo muy severo. 6



11 - Ajuste Fiscal - H. F. Lazo.

Luchó palmo a palmo con Miltitoplp en los clásicos del segundo semestre al igual que en la carrera de la candidatura de la página. Se destacó en césped sobre 1500, ganó Polla y Jockey Club y no fue el mismo en el Nacional donde llegó tercero del defensor del “Don Tito” a cuatro cuerpos. Es el enemigo y más. 10



12 - Olympic Harvard - P. G. Falero.

Llega como el mejor caballo adulto de fondo al Gran Premio. Alazán difícil de guiar contará con la conducción de Pablo Falero y es quien cierra la triple fórmula de Ovacion. Muy seguramente, por su tabulada, su cuida y por Falero sea de los mas apostados. 10



13 - Negrone - F. Guedes.

Desde las Piedras vieja el Ioya Bigtime con ansias de poder definir la carrera. Supo ganar el “Reyles” 2018 para luego llegar noveno en la pasada edición del Ramírez. En diciembre, en el Comparación, ilusionó a los suyos en mitad de recta. Otro que puede correr muy bien. 8



14 - Mundanal - M. de Souza.

El Essayons presenta de las muy buenas, su triunfo en el pasado “Pellegrini” en césped y de las otras en una campaña que tuvo algún alto en boxes. Gusta de venir adelante, no es descarte, ojo con él. 9



Como suplentes figuran Viejo Profesor, Hechicero y Nedway.

La carrera tiene todos los condimentos con docena de participantes que bien pueden alzar la Copa “El País”. Se trata este Ramírez, uno de los mas parejos de los últimos años con leve supremacía de los tres años sobre la guardia vieja. De los últinos 16 Ramírez, solo seis potrillos resultaron ganadores de la prueba, Good Report, Rock Ascot, Imperrito, Hielo, Gandi di Job y First Thing. Para esta edición, los veteranos enfrentaran a una generación pareja, que, tanto en Jockey Club como en el Nacional estamparon muy buenos guarismos, Miltitoplp, Ajuste Fiscal y Cap Bon son los grandes nombres de la carrera.

Largan 20:40 del lunes!