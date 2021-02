Rainha va por la séptima en serie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última caída de Rainha Pioneira fue el pasado 31 de mayo en el clásico Mattos, tercera de Encerada en 1400 metros. Previamente había caído en el Juana Mautone G3 cuando fue cuarta de Soapy Sky a tres cuerpos.



Luego comenzó a ocupar podios y llevarse todos los cortometrajes entre las féminas, tras obtener cinco triunfos entre 1000 y 1200 metros, enfrentó a los machos en el Gran Premio Maroñas URU G2 y los derrotó de excelente forma con estupendos 57”55.



Vuelve a cotejar fuerzas con las de su sexo, en estelar sobre 1000 metros y sus rivales deberán extremarse al máximo para superar a la defensora de las sedas del Hs. Belmont.



La hija de Pioneering gusta de moverse cerca de la vanguardia y cuando toma posesión de la misma es para no abandonarla hasta el disco. Es la candidata lógica a llevarse la carrera.



Enemigas tiene; dos de ellas por sobre el resto: Lisarb y Mi Carabela. Como en toda carrera los profesionales a cargo de las rivales avalan que las “fijas” pueden existir, pero las carreras hay que correrlas. Tanto Lisarb -quizás en su caso sobre pista en grama- como Mi Carabela tienen antecedentes para dar batalla y estar prontas por si la favorita no da la talla.



Tanto New Orleans como Guajuvira son yeguas para no descartar. La pedrense para juegos especiales, ya que la Trinniberg va en yunta con Rainha Pioneira.





GOOD REPORT. Acto seguido y sobre 1800 metros se corre un atractivo handicap especial, en arena, y hay 10 posibles participantes. Con 59,5 kilos asignados va el buen potrillo Al Fin por una victoria que lo devuelva a la senda de éxito y poner camino a futuros clásicos de distancias de medio fondo. El defensor del 3 de enero supo definir y ganar los clásicos de su generación para ser quinto en el Comparación de noviembre pasado. Vuelve pronto para podio. Un Ser Superior (57) y Rey Victorioso (61) son rivales a temer. Ojo si Chimango vuelve a ser Chimango.