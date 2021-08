Rainha Pioneira y un triunfo para la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pinga que defiende las sedas del Hs. Belmont sumó un triunfo histórico. No por como fue la carrera, sino por lo que consiguió con ello.



El cotejo fue dentro de lo previsible, con la deserción de Suprema D’Or eran solo tres las rivales de Rainha Pioneira, la yegua brasileña era enorme favorita a $1.10 e hizo lo que esperábamos, correr la carrera desde el vamos. Sub Princess la siguió un rato, pero al entrar a la recta ya era evidente que Rainha Pioneira no tendría ningún inconveniente para llevarse la victoria.



Se desprendió de sus rivales con extrema facilidad para terminar derrotando a French Girl por dos cuerpos y medio tras cargar con fuerza la hija de Fund Of Funds.



El triunfo de la entrenada por Ricardo Colombo dejó muchísimos datos que la colocan en el Olimpo desde la Reapertura.



Fue su triunfo número 18 en Maroñas, con ello alcanzó a Stone y quedó solo detrás de las 19 conseguidas por Enjoy. Fue su clásico consecutivo número 11 con lo que iguala la marca de Relento y solo queda por detrás de los 13 seguidos de Enjoy.



Fue su tercera vez consecutiva en este clásico.



Para Luis Cáceres fue su clásico 130, lo que lo coloca como el más ganador desde 2003.