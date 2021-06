Rainha Pioneira suma y sigue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pista de césped es indicador de carreras parejas, el único clásico del fin de semana no fue la excepción, el final cabeza a cabeza de las dos norteñas mantuvo en vilo a las dos norteñas. En final de bandera verde, Rainha Pioneira logró su noveno título a nivel estelar en serie, el 11º de su campaña y 16ª victoria en Maroñas.



En esta oportunidad la hija de Pioneering tuvo que poner el resto para derrotar a una guapa Lisarb que salió por debajo de las gateras para intentar venirse de un viaje pero se topó con la mejor “flyer” de la actualidad local para caer derrotada con todos los honores.



Luis Cáceres ha firmado una sociedad con la pupila de Ricardo Colombo la cual no conoce la derrota. Desde el 25 de septiembre pasado el salteño es guía oficial de la zaina de seis años de edad que a luz de los hechos, parece una potranca y no paran de obtener triunfos incluyendo el pasado Gran Premio Maroñas del Mitin de Reyes.



En una carrera que tuvo parciales de vértigo, 23”32 y 46” 20 para las primeras cuatro y ocho cuadras respectivamente, con Lisarb en delantera y con Rainha Pioneira en un expectante tercer lugar para no gastar energías en la primera partida de la prueba.



En los últimos cuatrocientas se fueron y definieron, desde el fondo voló Coisa Linda para llegar en tercer lugar delante de Dulce Brujita que cerró el rentado. Fue quinta Le Pain Quotidien.





ESPECIAL STUD CHARRÚA. En noveno término de la dominical, abriendo la doble final se disputó un más que atractivo especial que la misma pizarra en la previa anunciaba una justa pareja, eran seis animales que no llegaban a doble dígito en su sport a ganador.



La recta nos regaló un final electrizante con varios ejemplares que llegaron separados de muy poco margen, el disco encontró a Engineer con una cabeza delante de Gaucho y al pescuezo arribó Ecatombe, a cuerpo y medio Don Jorge quedando quinto, cerca Happy Trails.



En el ganador se lució, de regreso a Maroñas, el jinete Edinson Rodríguez que llevó con manos de seda al defensor del Glorioso Misiones que estampó excelentes 1’35”56.



Los kilos equipararon las chances, a 28.70 por cada uno y cargando 53.900 kilos en el lomo fue disco y foto para el tres años Engineer.