Rainha Pioneira marca el ritmo en la velocidad

Cada día corre más. Ese es el presente de Rainha Pioneira. La yegua pasa a los seis años por su mejor momento y lo confirmó ayer al quedarse con la carrera más importante de la jornada en Maroñas. Ricardo Colombo de retorno a nuestro país la presentaba a ella y también a Itaperuna, la ganadora del último Gran Premio Maroñas (G.2). Héctor Lazo, monta habitual de ambas optó por esta y Luis Cáceres heredó la monta de la defensora del Hs Belmont, el salteño aprovechó al máximo la ocasión y la llevó a una nueva victoria.



Mientras adelante salían a pelear desde el vamos quién sería la ganadora ante Sub Princess, en gateras la favorita Itaperuna hocicaba y desestribaba a Lazo quien no caía pero si veía como se daban por tierra todas las chances de ganar. Ajenas a esto pelearon adelante las dos viejas conocidas pero esta vez Rainha Pioneira fue mucho más, dominó a placer y venció por 3 1/2 cuerpos al cabo de 58.17. Sub Princess corrió bien en semanas consecutivas pero nuevamente se quedó a las puertas de su primer éxito teniendo ocho años. Itaperuna pese a todo logró armar la trifecta pero a 10 cuerpos de su compañera de techo.



Rainha Pioneira alcanzo su triunfo número 11 y el décimo en Maroñas. Este fue su quinto clásico y el tercero de forma consecutiva, confirmando que está en el mejor momento de su campaña. Además con su quinto clásico superó la linea de su madre, Rainha de Ponta.





Sentimental a pura categoría



Por segundo año consecutivo Sentimental se quedó con el handicap especial España. En 2019 lo había ganado cargando 57 kilos, esta vez lo hizo con 63.5 en su lomo. Kilos ganados ya que el pasado 6 de enero fue nada menos que la vencedora del Gran Premio Ciudad de Montevideo (G1).



Tras aquella tarde de gloria la pensionista de Walter Báez había ganado un nuevo clásico en febrero, luego vino el párate por la pandemia y Sentimental en su regreso no fue la misma. Tras dos pasos en falso hoy se presentaba luego de dos meses y medio y esta vez si mostró su mejor versión. De la mano de su jockey habitual, Carlos Suárez, tomó la punta desde el vamos. Pero no pudo correr en solitario ya que Que Felicidad le sacó la delantera por un rato. Antes de entrar el codo estaba nuevamente en punta la pensionista de Walter Báez, entró a la recta con una ventaja considerable y pese a la fuerte carga de Fly Away no tuvo inconvenientes para conservar las diferencias a su favor. Ganó por 1 3/4 cuerpos mientras que Aeiou y Lilly Spencer le daban forma al marcador rentado. Fue el séptimo triunfo en 16 presentaciones para la excelente yegua que fue criada en el haras La Concordia.