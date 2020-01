Quintela y los 2017 a nivel estelar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 20 carreras en Maroñas (siete de viernes y 13 de domingo), 11 sabatinas en Las Piedras y siete en el Real de San Carlos de Colonia, quedaron conformados los programas del fin de semana hípico.

Se destacan los dos primeros clásicos para la generación 2017, en Maroñas y Colonia, y el Manuel Quintela G3 sobre 2100 metros en césped.

El Irineo Leguisamo abre jornada de viernes. Sobre 1000 metros se enfrentan Vice Verso, Santiago, Ilustre Posse y Sócrates. El destaque le cabe a este último, defensor del Uruimporta, que en el día de su debut mostró ciertas indocilidades, se abrió antes del codo y recorrió toda la recta pegado a la empalizada exterior. A pesar de ello, ganó de magnífica forma empleando 58”57. Sus huestes trabajan duro con el Honour and Glory para corregir el problema. De hacerlo demostrará que es un ejemplar de muy bueno hacia arriba.

En la reunión de domingo, en segundo lugar se corre el clásico Juan Amoroso sobre el kilómetro, donde anotaron Najera, Franziscaner, Alta Gama, Bataclana Dor, Leoparda Brava, Qué Muchacha, Naipi y Annecy. En el lote hay invictas, ganadoras en Maroñas y Las Piedras y debutantes. A priori han mostrado Leoparda Veloz y Franziscaner destacadas aptitudes durante sus presencias en las pistas.

El Manuel Quintela reúne un muy buen lote de sangre pura que se ha destacado en fondo y semi fondo, en arena y en verde.

Van por premio mayor ($ 573.058) Mr. Solís, Great Spirit, Bobby Q, Gauche, Juizmoro, Zap Zap, Long Way y El Cantante.

Fue Bobby Q gran animador del pasado Gran Premio José Pedro Ramírez G1, movió la contienda desde el vamos y solo Ajuste Fiscal pudo con el defensor del Mustafa. A menos de un mes de la contienda de Reyes se verá las caras con Great Spirit, que no tuvo un buen Ramírez (8º a 16 cuerpos y 3/4) pero que se encuentra preinscripto en el Longines Gran Premio Latinoamericano G1 del próximo 14 de marzo. Quizás esta contienda decida (o no) a sus propietarios a pagar la anotación (U$S 24.000) para cruzar el charco y enfrentarse a los mejores del continente en la grama de San Isidro.

En Las Piedras, el sábado se corre el Preferencial Make Money, un cortometraje sobre el kilómetro. Está ubicado en 6º lugar.

En Colonia se corre el Primer Paso para los 2017 sobre 1000 metros con 6 en gateras.



Tras dos años de ausencia, Noidea Day nos devuelve a la foto en mediana distancia



El triunfo del potrillo Noidea Day en el clásico Francisco y Alberto Milia corta una catarata de triunfos estelares (pruebas clásicas) de ejemplares brasileñas en pruebas de mediana distancia (1500-1600 metros).

El último triunfo estelar de un nacido en nuestras praderas data del 28 de enero de 2018 cuando Calaf (Artiste Royale y Cayenne) derrotó a El Conde Juan en el Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta con la guía de Federico Píriz.

Tras ello, en 2018, fueron triunfos de Fitzgerald (7), El Topo y Dare to the There, mientras que en 2019 el de “La Fe” ganó tres estelares, incluido el Pedro Piñeyrúa, al igual que Sinabung y Almoradi, a los que se le suman triunfos de corte mayor de Zap Zap y El Pródigo.

El 2020 se abre con el podio de Reyes de Aero Trem que supera a Almoradi de forma cómoda, tres semanas más tarde tanto el del “Crespi” como Sinabung caen ante el potrillo descendiente de Went the Day Well, que bajo los cuidados de Jorge Firpo y guía de Heber Eugui corta una racha de dos años de bandera brasileña en podios de mediana distancia.

Dato: no se toman en cuenta hándicaps especiales y la Serie Campeones.