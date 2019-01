“Queremos correr el Latino con Fitzerald, tener una revancha”

Carlos Zaffaroni, el propietario del stud La Fe, fue contundente sobre el futuro de Fitzerald: “Voy por el camino difícil, queremos correr el Gran Premio Latinoamericano en Chile. Ojalá llegue la invitación porque me encantaría tener una revancha”.



El experimentado entrenador Jorge Firpo quedó maravillado: “Es emocionante cómo ganó. Te deslumbra, corre con una facilidad asombrosa. Tiene pequeños problemas de salud que requieren trabajo, pero en la cancha hace todo fácil. Con Cáceres hablamos de que si uno salía con todo adelante lo amansara. Luis hizo todo muy bien. Es un trabajo para que disfrute toda la afición”.



Luis Cáceres repitió el concepto: “Vino muy cómodo, lo busqué en los 1.000 y se vino hasta el disco. Escuché acercarse a Sinabung, pero el caballo respondió sin sobresaltos. Es sin dudas uno de los mejores que he corrido. Me encantaría ir a Chile”.

En el Gran Premio Maroñas brilló Holy Legal en un final memorable y con récord para el kilómetro. Héctor Lazo, su jockey, comentó: “La yegua largó un poco mal, pero fue ganando terreno poco a poco hasta meterse en la definición. Fue una victoria muy linda ante grandes rivales. Tenemos un concepto excelente de ella y nos lo demostró”.



Su manager Ricardo Colombo estaba muy feliz tras el logro de su pupila: “Sabíamos que iba a ser una carrera de trámite violento y que había que venir un poco más atrás para definir en los 100 finales. Lazo hizo un trabajo espectacular, la yegua coronó una gran temporada, tuvimos la revancha del año pasado. Conseguir el récord es muy importante, más que el triunfo”.