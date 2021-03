Queen Boudica ratificó bondades en el Estímulo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde primera hora en el hipódromo de Las Piedras se notaba mayor movimiento. Tanto propietarios, invitados y prensa comenzaron a llegar antes de disputada la primera carrera. Allegados a los colores Uruimporta, De Primera, Oro Negro, Volver a Empezar y Cecilia lograron regresar a ver a sus ejemplares compitiendo con sus chaquetillas. En el edificio comenzó a funcionar el local de comidas rápidas, snacks, bebidas y cafetería cumpliendo todos los protocolos establecidos. Quienes desarrollaban tareas en el pedrense desde mayo pasado notaron el cambio y la alegría de muchos por volver a las carreras canarias. En la pista, en primer turno se disputó el Clásico Estímulo con tres participantes en pista que entregaron una prueba entretenida de observar y con una apasionante definición. A la hora de apertura de gateras, por lado interno Queen Boudica no largaba bien. Recorridos 100 metros tomó la vanguardia de la estelar canaria para no abandonarla hasta la sentencia. Muy atento estuvo Waldemar Maciel cuando Omerta le vino a pedir cuentas. Le guardó resto a la de Vergara para ganar justo y bien.



Césped y once cuadras estelares



Con el debut de propietarios en Maroñas y un retorno tras casi un año, se disputan dos pruebas estelares para la generación actual. Sobre once cuadras verdes se disputan los clásicos Adolfo Folle Juanico y Benigno Paiva Irisarri, ellos serán cuatro y ellas seis.



Las sedas del Pura Mística ganaron la condicional con Batallador con la monta de Everton Rodrigues y presentación de Darci Minetto en prueba sobre misma distancia a recorrer hoy a las 14:00. Tiene el Mogador a enemigo de riesgo a un conocido de crecimiento, Eskeen, ya que ambos fueron criados por el haras El Palmar, que va por exacta estelar.



Entre las féminas destaque para Girona Fever, que viene de dos triunfos al hilo: en la de condición y el clásico Juan Amoroso. La del Uruimporta, nacida en El Santo, tiene como enemiga a Dama de Ferro, que supo escoltarla en la estelar. Largan 17:00 horas.