Queda una sola gatera del Latino

El Longines Gran Premio Latinoamericano G1 del 14 de marzo tendrá a Jorge Ricardo en gateras. El jockey más ganador de la carrera (tiene cinco latinos ganados entre 1991 a 2007) será guía del representante del Jockey Club de San Pablo, Eron do Jaguarete. Más allá de los nombres de cada uno de los ejemplares, locales y viajeros, la presencia de Ricardo le da un encanto especial adicional a la competencia más importante de la región. A la fecha, la delegación brasileña estará integrada también por Pimper’s Paradise y Nao da Mais. Desde Lima y representando a Monterrico ocuparán gateras los tres nominados: Dixie Wave, More than Words y Mazarin. Se le suman Radagast I y Faenón. La delegación chilena la integran War Breeze, Master Piece y Savitar y los locales van con artillería pesada, Miriñaque, Imperador, Seas Alabada, Pinball Wizard, French Twist, tetaze y Roman Joy. Nuestro Ajuste Fiscal defenderá la celeste.