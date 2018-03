Punto alto

Los cascos de los caballos no dejaban de hacerse sentir en la pista. En la galería del Palco Oficial, a media mañana del martes 6 de marzo, Fernando González, Gabriel Gurméndez, Javier Cha, Pablo Piacenza y Horacio Ramos ocuparon sus sillas frente a varios comunicadores de la actividad. Todo estaba dado para recibir buenas noticias. Fue Fernando González quien abrió la Conferencia en un día importante para el turf nacional presentando a Javier Cha que comenzó su alocución a todo tren “es una placer lo que se está viviendo en el turf, este, es un momento esperado con ansiedad, es un momento único e histórico, personalmente creo estar soñando. Hago acuerdo a los inicios de este hipódromo en 2003 u hago acuerdo y mención a Jorge Batlle, estamos en la previa a un nuevo Latino con mucha expectativa, se va a inaugurar la pista de césped que demuestra trabajo, compromiso. Quizás, otros, dentro de una década entiendan que estamos en una de las fechas mas importantes de la hípica uruguaya. Esta semana seremos sede del turf de la región, el centro de la atracción de Latinoamerica. Hemos mejorado en un todo, hoy, que los entusiastas y lo que no lo son, festejen. Quiero que alguien me demuestre si hay otro momento tan importante en la vida del turf de este país. Hay que valorar lo que tenemos. Reitero, mi recuerdo a Jorge Batlle y al impulso que le dio a esta actividad”.



Luego de las palabras del Director de Casinos, Gabriel Gurméndez tomó la palabra un tanto emocionado por el recuerdo de Cha hacia Batlle y recordó que apenas asumió en HRU le dijo dos cosas “hay que hacer la pista de césped y seguir lo que dice el Dr. Piacenza”. Gurméndez dijo que”es la culminación de un sueño, este domingo se corre el Longines Gran Premio Latinoamericano e inauguramos la pista de césped. Se ha trabajado mucho en ambos, en la pista con su diseño, técnicas, distancias a correr, fue un trabajo duro, será un verdadero logro ver este domingo a las 15:40 el clásico Guillermo Young”.



Pero en estos últimos años no fue solo la pista que se inauguró “se inviertieron 9 millones de dólares en el mirador, estacionamientos, pavimentacion, villas hípicas, señal digital y obras fuera del hipódromo como las cámaras de seguridad. También se ha trabajado mucho en lograr tener competencias justas, en la transparencia en las carreras con avances en el anti doping. Hemos avanzado, Maroñas organizó el Latino de 1981 y 2006, ahora toca el del 2018, ahí se podrá ver, en esa comparación los avances de nuestro hipódromo y aquí quiero recalcar lo bueno que a sido el trabajo en conjunto de lo público y privado”.



Hípicamente hablando, luego fue turno de Pablo Piacenza, Presidente de la Comisión Hípica “el Longines Gran Premio Latinoamericano será el tercer Grupo Uno (IFHA) que se correrá en Maroñas este año. Llegan a competir animales de siete diferentes hipódromos de la región, solo van a faltar los representantes de tres hipódomos chilenos. Entiendo será este Latino una gran carrera, hay que tener cuidado con los ejemplares peruanos, que les gusta viajar y ganan seguido afuera. Desde Argentina llega una representación muy buena. Por supuestos que la carrera nos va a dar prestigio. El Diana, con el formato de Longines también será una carrera espectacular. En el General Artigas corren los mejores fondistas, solo faltan los que van a correr el Latino y hay una gran expectativa con el Young en la nueva pista de césped con 16 animales en competencia. Después de la carrera, veremos quien se adaptó mejor a la nueva pista. Es una jornada muy parecida a la del Ramírez, a los nuestros se suman profesionales como Falero, Talaverano, Herrera y otros, un verdarero lujo”.



Horacio Ramos, Gerente de Hipódromo detalló “hace 6 meses que la Villa Internacional está pronta y hoy la estamos usando. Tenemos un equipo trabajando con Marcelo Storace y Carlos Fernández con la recepción de los caballos y profesionales extranjeros. Quiero advertir que la prohibición de entrada de prensa a la Villa Internacional fue a pedido del MGAP”



“Es un trabajo hormiga el que se realiza cada día con la pista de césped.



Agradezco publicamente la dedicación de Carlos Fernández y Dilmar Silva que trabaja a diario con esta nueva pista. Pueden llover 100 milímetros en una hora y la pista se podrá usar sin inconvenientes”

Este domingo la nueva pista de césped tendrá su inauguración oficial con la disputa del clásico G. Young.



Pablo Piacenza, Presidente de la Comisión Hípica se refirió al futuro de la pista de césped.

“No vamos hacer la misma cantidad de carreras en césped que en arena. Primero veremos quien se adapta a la pista y quien no. Ya están los llamados clásicos del año y las condicionales de abril”.

“Se necesitarían mas caballos para correr en paralelo, si se llaman 21 carreras para fin de semana, dos serán de césped”.

La pista es una novedad para todos, el G. Young será la carrera que cambie la historia del turf oriental. Habrá, un antes y un después del césped en Maroñas.