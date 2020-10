La proyección del Reyles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo Maroñas será testigo de un clásico tradicional para los potrillos. Se trata del Carlos Reyles, prueba que va históricamente sobre 2300 metros pero que en 2018 cambió de la arena al césped. Este cotejo ha tenido ganadores que han corrido con suerte muy dispar en sus posteriores campañas.



Del Carlos Reyles salieron tres de los mejores caballos que tuvo Maroñas en este siglo. En el 2006 impuso condiciones Good Report en la que era su tercera salida a pistas. Tras aquella victoria sería quinto en el Nacional y luego escribiría una gran página de historia en nuestro turf al quedarse en forma brillante con el Ramírez y darle al Uruguay su único triunfo en el Gran Premio Latinoamericano (G1), corrido en 2007 en La Plata.



Otro gran ganador del Reyles que luego brillaría al máximo nivel fue Imperrito. El del stud Viernes Asado sería escolta en el Nacional y luego sumaría nueve clásicos en el fondo convirtiéndose en uno de los fondistas más destacados desde la Reapertura. En su collar de victorias se cuenta el Ramírez 2013 ganado al igual que Good Report apenas tres meses después de quedarse con el Reyles.



A ellos se les sumó en 2015 Fletcher, al cuidado de la familia San Martín como Imperrito, fue escolta en el Nacional y ganador del Ramírez y varios clásicos de fondo, sin embargo en su caso el Ramírez llegaría 15 meses después del Reyles.



En la contra cara de ellos hay otros potrillos que luego no pudieron ser exitosos Tres de los últimos cinco ganadores del Reyles no volvieron a ganar en Maroñas. Hablamos de Winner Warrior, Very Hopeful y el de la versión 2019, Un Ser Superior quien se encuentra activo. Incluso Negrone, el penúltimo ganador ha sido gran animador clásico pero solo ganó 1 de las 20 que corrió en la capital tras aquel triunfo.



Un dato importante es que nunca un ganador del Reyles ganó el Nacional.