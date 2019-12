Promovidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las definiciones de los grandes premios Estímulo, G2 y Comparación G2 regalaron emoción de gateras al disco, con variantes en los desarrollos, con hábiles conducciones para con los ganadores y finales cargados de emotividad.

En el clásicos de ellas, Algecira Fever, tras dominar en los 250 a Lolli Pop y Notting Hill LP, logró soportar reacción de la descendiente de Ecclesiastic que arribó al disco a tres cuartos de cuerpo de la pupila de Ramón Peralta, mientras que en la milla y media de ellos, Olympic Harvard lo dio alcance a su compañero de techo Card Day en la misma sentencia para colocar el hocico y arrebatarle un triunfo que parecía que se iba para las huestes del defensor de las sedas “Yerua”.

El especial José Riestra no le fue en zaga a los dos clásicos de grupo, la especialista en grama, Mas te Vale derrotó en el espejo a Le Cirque por la cabeza. La del “Phillipson” había tomado varios de ventaja en mitad de recta como para dejarse gritar, la de Santesteban se quedó con la victoria en espectacular atropellada.

Estímulo. En el primer clásico de la jornada dominical en Maroñas, la ganadora de Polla y Selección, Alegecira Fever, tenía prueba de fuego ante las mayores. La salvó con nota, derrotó a las mejores adultas en 2’04”20 y se presenta como una de las grandes candidatas a obtener el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle del próximo 6 de enero.

Desde albores de carrera Sentimental y Perfumada saltaron de gateras a mover los relojes, en plena recta opuesta tomaron ventaja sobre Linda Le, Found Paulina, Lolli Pop, La Mansa Nistel y Algecira Fever, las punteras pasaron 400 y 800 en 24”44 y 48”99 respectivamente.

Frente a Villa Violeta movieron varias, a falta de 800, Sentimental mantenía vanguardia sobre Found Paulina y Lolli Pop, cerca se movía perfumada, arrimaba Algecira Fever junto a Notting Hill LP. Al entrar a la recta final, Sentimental, Found Paulina y Lolli Pop estaban en misma línea, por fuera se hacía ver Algecira Fever al igual que Notting Hill LP. En los 300 finales, los del “Tres Arboles” comenzaron a gritar a la hija de Texas Fever, que con guía de Héctor Lazo dominó, tomó distancia y bancó regreso de la conducida por Edinson Rodríguez que concretó valiente prueba, llegó 3ª Notting Hill LP a la cabeza cerrando rentado Sentimental, fue quinta La Dernieri. Marcador a Reyes.

Comparación. Con una gran conducción de Julio César Méndez, el alazán Olympic Harvard derrotó por el hocico a Card Day en apasionante competencia. Junto a Negrone, que integró trifecta a cuerpo y tres cuartos, Bobby Q y Great Spirit que completaron semáforo, se ganaron derecho y gatera en el Gran premio José Pedro Ramírez, edición 2020. En buenos 2’31”17, el pupilo de Antonio Cintra le mandó un claro mensaje a los potrillos (Miltitoplp, Cap Bon y Ajuste Fiscal) que será rival de fuste en la carrera más importante del calendario hípico nacional.

La carrera tuvo en Farruco Law a su decidido puntero seguido por Card Day, Bobby Q, Juizmoro, Negrone y Great Spirit, mientras que Olympic Harvard viajaba en retaguardia. Hasta la entrada a la recta no hubo cambios, al girar la curva -parciales de 25”06, 50¨84 y 1´14”31 - varios fueron a buscar la carrera, en los 400 se unieron y se dejaron gritar Card Day, Negrone y Bobby Q, en los 300 hizo irrupción Olympic Harvard por flanco interno de la cancha.

En los últimos 200, Card Day tomó ventajas, Negrone no quería aflojar al igual que Bobby Q, pero, Olympic Harvard descontó y le dio caza en el espejo. Otro marcador a enero.

José Riestra. Con una calculada atropellada por parte del coloniense Yair Pereira, la eximia pastera Más te Vale alcanzó en el mismo disco a Le Cirque para obtener valioso triunfo en el hándicap especial sobre 1500 metros.

La pupila de Facundo Santesteban, que venía de competir en estelar sobre 2100 metros, detuvo teletimer en 1’27”76 para derrotar a Le Cirque; fue tercera Kattegat, cuarta Jeitinho Doce.