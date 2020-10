Los profesionales más destacados 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Everton Rodrigues sabe los que es moverse en este tipo de competencias. Sabe de ganar el Nacional en 2010 con magno Memo, 2012 con Fin del Mundo y con el tordillo Mi Centinela en 2015. Es ganador de siete pruebas URU G1, corre a Nathan en el Derby.



Walter Báez es, desde la reapertura el profesional más ganador de gemas y Selección. Ganó el Nacional con El Bolichero GG (2008), Magno Memo (2010) y Fin del Mundo (2012). Suma nueve podios entre las Pollas, selección y Nacional. Presenta a Gavilán.



Héctor Fabián Lazo viene en racha en este tipo de pruebas. En dos años sumó siete podios con Ajuste Fiscal, Instamancha y Algecira Fever. Sacó a las dos últimas Cracks femeninas cuando obtuvo Polla y Selección y suma Polla y Jockey con el Ioya Bigtime. Va por primer Derby con Pex.



El melense Julio Méndez supo ganar seis veces pruebas de esta índole luego de la reapertura entre Pollas, Selección y Jockey Club. Desde 2003 no ha logrado el Derby, si lo hizo antes en los 90´con Vivaldi. Un látigo estelar que será el encargado de guiar a Garmisch en la edición 125 del Derby.



Seis podios estelares de este tipo suma el carolino que supo llevar al éxito al invicto y crack Sir Fever en 2014 y a Gandhi di Job en 2016. Con las mismas sedas y cuidador, Federico Piriz irá por nuevo éxito en un Nacional en lomos de Intocable Z que viene de ganar el Carlos Reyles en césped.



E n 2013, Luis Alberto Cáceres Aranda fue ganador del Nacional en lomos de Forgotten. Entre Triple Corona y Selección el salteño acumula media decena de éxitos, dos con el Lake Explorer, dos con Bobby di Job y uno con Monje Negro. Va con las sedas del 3 de enero y Al Fin por su 2ºNacional.



El mejor tiempo en un Gran Premio Nacional URU G1 desde la reapertura está en manos de Ad Better que en el año 2004, el nacido en el San Miguel Queguay detuvo el teletimer en 2´35”18. Escolaso y su hijo Miltitoplp emplearon 2´35”22 y 2´35”80 respectivamente.

De los ganadores del Nacional, varios fueron a disputar el Ramírez, el único que lo obtuvo a los dos meses fue Gandhi di Job. Aún más, el pupilo de Firpo ganó la prueba magna de nuestro turf por dos veces consecutivas a los tres y cuatro años.

Ad Better y Forgotten llegaron segundos de Equipado y Hielo en el Ramírez, Pugliese y El Bolichero GG integraron el marcador (quintos), Escolaso llegó tercero, mientras que varios no integraron el marcador. A las 17:05 se corre la edición 125. La historia continúa.