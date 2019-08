Primera gema a la pista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ilusión que comenzó en la ventas del pasado año comienza a tomar color en las huestes de 15 potrillos y 11 potrancas que tomarán parte en los grandes premios Polla de Potrillos y Potrancas URU G1. Aquella compra, reserva del 2018 se cristaliza este sábado con la disputa de ambas Pollas, el estar en las gateras, para todos los propietarios es sinónimo de satisfacción, de éxito. Sobre 1.600 metros se corren, como es tradición, las dos carreras, ellas saltan a la pista a las 16:35 para dirimen fuerzas con una Blossom que lamentablemente para los intereses de sus huestes sufrió un percance y no será de la partida, lo que abre de manera sustancial la prueba que abre Triple Corona 2019. Flor Real hizo suyo el Producción Nacional de excelente forma en césped, demostró entereza, le gustó la grama y llega a la Polla ahora, con chapa de candidata. Es que su triunfo en grama le da a la pupila de Christian Pérez todo el crédito para ocupar el primer lugar del marcador. Que Felicidad y Algecira Fever complementan una trifecta que bien puede incluir a varias de las no nombradas en estas líneas. Diez féminas en busca de la Polla. A las 19:30 se larga la Polla de Potrillos con 15 ejemplares en gateras. Desde andarivel externo saltará el elegido de la casa, Ajuste Fiscal. El defensor de “La Pomme” tras dos incursiones en arena entre perdedores ganó la condicional en pasto y el “Ensayo” sobre misma pista en una muy fértil demostración, ganó por un campo y quedó en puerta para otra gran perfomance en la primer gema de la Triple Corona. Se lleva el voto. El norteño Glorioso Quality, tras caer en el Criterium con Alto Voltage, en verde, ganó el Haras del Uruguay de muy buena forma al derrotar a Cape Bon en buena marca del reloj. El de Perdomo es el enemigo y el de Vergara la sorpresa. Los grandes animadores del primer semestre Alto Voltage y Es Fever son chances de primera línea y para nada descartables a la hora de seleccionar un potrillos con pergaminos para ganar la primer gema al igual que Miltitoplp y Trancaferro. Se larga, se corren las Pollas, inicia la Triple Corona.





Las puertas de Maroñas abren a las 13:45 horas

El hipódromo abre sus puertas al gran público a las 13:45, la primer prueba, vuelven los árabes a la cancha se corre 14:30 horas.

Durante la jornada, la atracción también estará fuera de las pistas. La afición podrá visitar una feria de artesanos y una de gastronomía y los ya clásicos Food Trucks. Durante la gran reunión de inicio de Triple Corona habrá un concurso de Stand Up, músicos itinerantes y atracciones varias para los mas chicos. Las entradas para Palco tiene un valor de $180 y $100 para jubilados, en Folle, $100. Los menores de 18 años entran gratis.



El difícil Pick 8 está con un pozo de $1.613.361

Todos los ojos burreros se posarán este sábado en el Pick 8, el juego que tiene una base de $10 y da inicio en la carrera 7.

Para llevarse el gran pozo se deberá acertar el ganador de las carreras 7 a la 14, todas ellas de difícil acierto, lo que hará que el apostador deba abrir chances en cada una de las pruebas.

Los “piques” de Ovacion

Carrera 7: 1-3-4-8-10

Carrera 9: 1-3-6-7-10

Carrera 10: 3-4-7-12-15

Carrera 11: 4-11-14

Carrera 12: 2-11-13

Carrera 13: 13-15

Carrera 14: 2-3-7-11-13.