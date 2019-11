Las previas de Reyes, excelente anotación en el clásicos Comparación y Estímulo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quince anotaciones recibió el clásico Comparación G2 (2400 metros) y doce, el clásico Estímulo G2 (2000 metros), las grandes previas de los dos únicos G1 que tiene Maroñas en la actualidad.

Dirimirán fuerzas con la mira en el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1, Linda Le, Notting Hill LP, Perfumada, Sentimental, Encerada, La Mansa Nistel, Algecira Fever, La Dernieri, Found Paulina, Wild Vip, Lolli Pop y Hierarquia. Una atractiva mezcla de yeguas mayores con potrancas de alto nivel, similar a lo que fue la anotación de la previa del Ramírez que tendrá en gateras a: Juizmoro, Negrone, Olympic Harvard, Card Day, Lamborghini, Bobby Q, Farruco Law, El Poderoso, Mordoree, Once Negro, Nedway, Atletico el Culano, Esse Doctor, Great Spirit y Monje Negro. Al cierre de la jornada dominical (se corren 13 pruebas) se disputa el Francia, Listado sobre el kilómetro, donde ocuparán cajones; Gargamel, Retador, Suprema D’Or, Don Pedro, Lee Jeans, Bar Arocena, Franken, Farmall y Poca Agua.

En cuarto lugar de la jornada de viernes se corre el Bizancio y Sloop, Listado sobre la milla con la mira en el Piñeyrúa, va por la gatera de Reyes: Aero Trem, Al Mare, El Prodigo, Jaffar, Mr. Solis, El Cantante y Sinabung en una reunión que se disputarán ocho competencias.

En jornada sabatina, entre Las Piedras y Melo organizarán 18 competencias, entre las que se destaca el Preferencial Harvard, sobre el kilómetro en el circo canario.

Tomarán partida, Invasive Grass (57), Notting Hill (56), Mudador (61), Alcalde del Norte (51), Caligrafo (61), Agion do Jaguarete (62), Arandu (51), Amatista Keep (55) y Soapy Sky (62).





El Mitin de Reyes y sus fechas previas

La serie internacional del próximo 6 de enero ya tiene sus condiciones, de cada una de las pruebas clásicas y la bolsa de premios de cada una de ellas.

El José Pedro Ramírez G1 repartirá en premios 117 mil dólares, el Pedro Piñeyrúa URU G1, 38 mil, el Maroñas URU G2, 26 mil y el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 tendrá una bolsa de 41 mil dólares americanos.

Las preinscripciones se abren el lunes 16 de diciembre, la ratificación (con el pago de inscripción) será el jueves 26 en horario de la mañana mientras que en la tarde, 19:00 horas, se realizará el sorteo de gateras. El programa quedará pronto el viernes 27 de diciembre.