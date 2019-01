La previa de los ganadores del Ramírez

Con quince José Pedro Ramírez G1 Copa El País disputados desde la reapertura, cada ganador llega con una historia detrás, varios de los que van por la carrera este domingo a las 20:30 horas pretenderán emular a varios de ellos.



Los grandes premios Carlos Pellegrini y Comparación son clásicos que, luego de obtenidos por varios ejemplares, repitieron luego un 6 de enero.



Del Pellegrini al Ramírez fueron ganadores Relento (2008/09), Sing a Song (2009/10), Alcazar (2011/12), Hielo (2014/15) y Fletcher (2015/16). El pasado 28 de octubre, con la monta de Federico Piriz, Olympic Harvard fue el ganador del Pellegrini. Este 6 de enero, con la guía del melense Julio César Méndez, irá el defensor del “Hs. Regina” por su consagración absoluta.



El Comparación también ha sido trampolín de varios ejemplares para obtener el Ramírez un mes mas tarde, se repiten los nombres de Relento, Alcazar e Imperrito. En este caso será Cerro Largo el que va por igualar la hazaña de sus antecesores. El que llegó como perdedor de lujo a la prueba disputada el pasado 1º de diciembre cuando derrotó en ajustado final a Don Carrasco y Great Spirit.



Es el Carlos Reyles otro clásico que envía a sus ganadores al podio “Pablo Falero” en un Ramírez, son los casos de Good Report ((2006/07), Imperrito (2012/13) y del alazán Fletcher (2014/2016).



Son espejo para el pedrense Negrone, que tras ganar el Criadores Nacionales, hizo suyo el Carlos Reyles (14/10/2018) para luego caer en el Derby con First Thing en el cierre de la Triple Corona y hacer N.P. en el Comparación obtenido por Cerro Largo.



El mismísimo Gran Premio Nacional (2016) le sirvió a Gandhi di Job como previa de su primer Ramírez. El de “La Fe” no corrió el Comparación para alistar y obtener su primer Ramírez.



Misma estrategia utilizarán las huestes de la caballeriza “La Orden” con First Thing, brillante ganador del Derby y que lucirá mandil tres el próximo 6 de enero sin olvidar que El Abanderado es titular del Derby de 2017 y escolta en el pasado Ramírez de Gandhi di Job.



Opciones, varias, historias, otras tantas, es que se corre el Ramírez para felicidad burrera.



Varios

Good Report

Los 2´27”84 de Good Report (07) son el mejor registro cronográfico en un Ramírez.

Pablo Falero

El oriundo de Conchillas se apilará en Monje Negro en lo que será su último G. P. Ramírez.

Ganadores

Con excepción de Luis Belela y Walter Báez, los demás cuidas van por su 1er Ramírez



Doblete de la década

Los triunfos de Hielo (2014-15) y de Gandhi di Job (2017-18) copan la agenda de los Ramírez de los últimos años. El del Coral Gables, con A. Perdomo en la cuida ganó con E. tejera y J. C. Méndez. El de La Fe repitió con Jorge Firpo y Federico F. Piriz.



Orientales ganadores

En al última década fueron 7 triunfos de ejemplares norteños contra tres nacidos en nuestras praderas. Alcazar (2012), Imperrito (2013) y Fletcher (2016) marcan la presencia del Haras Don Alfredo frente a la visita. El anterior fue Rock Ascot (2008).



Hegemonía de cuidas

Desde la Reapertura sólo dos entrenadores extranjeros viajaron y lograron la victoria en el Ramírez. R. Pellegata con Bat Ruizero, en el primero de la nueva era y J. Da Costa que presentó a Mr. Nedawi (2011) en el recordado final de cabeza a cabeza con nuestro Relento.



Uno de los ausentes, Federico Piriz

Después de ganar las últimas dos ediciones del Gran Premio José Pedro Ramírez con Gandhi di Job, el carolino Federico Fabián Piriz será uno de los grandes ausentes en la edición 121 de la prueba más emblemática del turf nacional.



Walter Báez

Es ganador de cuatro Ramírez, dos como jockey y dos como entrenador. Desde la reapertura se adjudicó 6 grandes premios del Mitin de Reyes.

Everton Rodrigues

El jinete más ganador del Mitin desde 2004. Lleva seis podios en el Maroñas, Piñeyrua y Ciudad de Montevideo. Va por su primer Ramírez en 2019.

Ivo Pereira

Acumula cinco grandes premios desde la reapertura. Suma dos Piñeyrua, dos Maroñas y un Ciudad de Montevideo.

Heber Eugui

El veterano látigo supo brillar en 2005 y 2006 en el kilómetro del Maroñas y en 2010 con Bombero en la milla del Pedro Piñeyrua.