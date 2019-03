Pretor do Sul va por el oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Preferencial Oro 18 es base de la jornada de hoy en el hipódromo de Las Piedras. Para varios de los participantes es una buena previa para ir en busca del clásico Comparación, que se disputará en el hipódromo de los eucaliptos el próximo de abril.

Va Pretor do Sul con la monta de Everton Rodrigues en busca de una nueva victoria, en esta oportunidad cargando 63 kilos. De más esta acotar que en este tipo de competencias los kilos son medallas y el pupilo de Antonio Cintra presenta tabuladas de real interés.

El descendiente de Asidero es titular de dos victorias en Maroñas y también de dos en el pedrense, un Preferencial sobre 2000 metros, distancia a recorrer hoy y el clásico Comparación, edición 2018.

En el presente año, el del Bage do Sul corrió de muy buena forma el Ramírez, hizo la punta en juego de yunta con Don Carrasco, dejando de ser enemigo a falta de 300 para la sentencia y llegando en octavo lugar a nuee largos del ganador, para luego viajar al pedrense y ser escolta de Little Leca, a cinco cuerpos dispensando 10 kilos a la sorpresa de hoy que va a 6 kilos de Pretor do Sul.

A pesar de los 63 kilos se lleva el voto. Es el joven Viejo Grata rival a tener en cuenta. El hijo de la buena de Rubia de New York cerró el marcador del Jockey Club local para ser escolta de Urso Maggiore en el Good Report en Maroñas.

Little Leca despertó en el Preferencial Vibrado al derrotar a Pretor do Sul tras una campaña que cambió radicalmente luego de ese triunfo. Es más que una sorpresa.

Hay varios ejemplares que también presentan buen historial, tanto en Maroñas como en el canario como para acceder al casillero mayor.



Desde la Pelouse



Un jockey bien representado

Fabio Guedes

El pedrense tiene par de compromisos para poder lucirse en la apertura y cierre de la sabatina.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 inicial 1/2/3

Carrera 1: 5

Carrera 2: 1-3

Carrera 3: Todos



Cierre de sábado:

Doble Final

9ª: 7-10

10ª: 1-2-8

Cuatrifecta 10ª

1-2-3-8-9 (candado)



Eje de apuestas especiales:

Fonca

Para exóticas de la 5ª y eje e inicio de Pick 3.

Van Kaiser

Para Doble Final y Cuatrifecta al cierre de jornada.



EL LANCE DE LA REUNIÓN

Dow Jones

Con peso oblea, el Mogador puede dar sport de oro



