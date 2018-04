Pretor do Sul en el Comparación

Con destacada faena del látigo Everton Rodrigues, el cuatro años Pretor do Sul ejerció neta supremacía sobre sus cuatro oponentes en el clásico Comparación disputado este sábado en el hipódromo de Las Piedras.



El descendiente de Asidero tomó la delantera de la carrera apenas el starter dio orden de apertura de gateras para superar de forma clara, por un cuerpo y un cuarto, al local Insurgente que fue durante todo el desarrollo su compañero de vanguardia. Detuvo el reloj en buenos 2’06”44 para recorrer las veinte cuadras pactadas, buen guarismo en una pista que en la víspera estaba apta para buenos registros de reloj.



Con este nuevo triunfo, el pupilo de Luiz Cintra logró su segundo lauro pedrense, primero de tinte estelar; en Maroñas es titular de dos victorias condicionales.



La carrera desde el vamos tuvo a Pretor do Sul y a Insurgente como a sus dos grandes animadores, con ambos en una línea le tomaron ventajas, en menos de 400 metros recorridos a Eres Mágica, Isaac Newton e Incompatible.



Luego de cruzar el disco por vez primera, dar vuelta el codo de los “milcuatro” llegaron ambos a la recta paralela a Camino América con apreciable ventaja sobre los restantes tres competidores.



En plena bajada, Everton mueve al suyo y misma acción toma Fabio Guedes con el defensor del “Villeros” mientras que desde el fondo acorta Incompatible. Entrados a la recta, Pretor do Sul supo mantener a raya a Insurgente, que lo intentó pero no pudo con alazán. Llegó tercer Incompatible a cuerpo y medio cerrando el rentado Isaac Newton.