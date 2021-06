El Presidente inicia el camino hacia el Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con decena de anotaciones, el clásico Gran Premio Presidente de la República URU G3, es la gran atracción de la jornada del próximo domingo en Maroñas. Es que la prueba, que marca el camino hacia el Ramírez de enero, también puede tomarse, en algún caso, como preparatoria del clásico Las Piedras que hará de clasificatoria para el Longines Gran Premio Latino G1 que se disputará en Maroñas en el mes de octubre. Con la anunciada ausencia del mejor fondista local, Atlético el Culano, sus dos compañeros de techo Keep Down y Olympic Harvard, tomarán la posta como los grandes candidatos a ocupar los primeros dos casilleros de la triple fórmula de la casa.



Keep Down es el ganador del pasado Batalla de Las Piedras en el canario sobre Pex (no será de la partida) y Leopardo Real, uno de los que ocuparán gateras en la poste de los 2400 este domingo como así también Garmisch y Un Ser Superior, segundo y cuarto en el Gran Premio Municipal que ganara el defensor del Nova Gloria y Jarussi.



Se suman Maria´s Dream, Nakom, O Eco, Lucky Smith y Mitterrand.



El especial para ellas sobre la milla

El fin de semana entrega 38 competencias, nueve en Florida, nueve en Las Piedras y veinte en Maroñas, donde el domingo en sexto turno se disputa el handicap especial Necesaire sobre la milla en césped.



La carrera recabó 14 anotaciones, en donde el Phillipson no quiso ser menos que en otras ocasiones y firmó a tres de su plantel.



Entre la más pesada y la peso oblea hay diez kilos, justamente, de chaquetilla amarilla, Le Pain Quotidien - junto a la pedrense Calpurnia - será una de los top weight y su compañera de techo, Mendel Sweet va solamente con 50.



También ocuparán partidores Ode Paulista (56), Julie Chris (55), Quinault (54), Ringarola (53), Leoparda Brava (54), Lagrimas Negras (58), Gold Baby (53), Genoveva de Posse (54), Costa Amalfitana (53), Dinyi (51), largando por el flanco externo Pepper Mill, que cargará 52 kilos.





El Asociación de Criadores atrae

Solamente cuatro yeguas anotaron en el clásico Asociación de Criadores URU G3 que tendrá doce cuadras a recorrer. Solo entre dos de ellas hay 32 carreras ganadas, que incluye 24 pruebas estelares en dos campañas dignas del máximo elogio.



Viene Rainha Pioneira en una suite de nueve carreras estelares ganadas en serie y está a cuatro del récord de Enjoy y cuenta con 11 clásicos ganados, a seis del récord de la fenomenal defensora del Última Hor,a hoy en rol de madre.



Se enfrenta a una Inalcanzada que tiene un palmarés para aplaudir también, de las 16 pruebas obtenidas la defensora de la sedas El Chicho obtuvo 13, son de corte clásico y se encuentra a cuatro clásicos del récord de Enjoy.



Ambas venían corriendo en paralelo, la del Belmont en cortometrajes con largadas paralelas a la Avenida General Flores mientras que la fantástica descendiente de British Medium logró tres de sus últimas victorias con largadas desde Belloni aunque sabe de triunfos sobre doce cuadras.



Choque espectacular que tendrá a French Girl y Risend Day a dos yeguas que esperarán el traspié de las grandes favoritas para alcanzar la chapa más alta del marcador.



Es la primera de la jornada sabatina, la grey burrera, pronta.