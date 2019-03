Presentación del remate selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Joaquín Abelenda abrió la Conferencia de Prensa donde la firma rematadora presentó a la sociedad hípica nacional al norte americano Tom Thornbury, un experto en conformación y pedigres que se inicio en un haras de Kentucky,



Luego de ello, Tom pasó por otros haras americanos, trabaja con el equipo de Keneeland que mueve más 10.000 ventas de Sangre pura al año y en la actualidad trabaja y asesora a la hípica de Chile, Peru, Argentina, Brasil y Sudáfrica entre otros países.



Según Abelenda “la llegada de Tom se arma con Sebastián Angelillo, tiene 130 potrillos para seleccionar, vamos a recorrer todo el país, él conoce mucha de la cría en la región, pero les digo que Tom está aquí por su amistad con Angelillo”



Luego de una breve introducción, Thornbury comenzó diciendo que “nos hemos juntamos con Sebastián y con Javier Cha y otros criadores, vine por primera vez a Maroñas en 2002, es muy buen hipódromo, más ahora con una excelente pista de césped”.



Durante su alocución tuvo un especial reconocimiento con el Dr. Jorge Batlle y agregó “en la región tenemos buena infraestructura, aquí en Uruguay estamos bajo presión con Brasil y Argentina, es buena la competencia con ellos para elevar la mira y empujar y levantar el nivel, es también importante que el gobierno de soporte a la industria y crianza. El primer paso para mi es ver la crianza, lo segundo es hacer una selección y ver que calidad tenemos”. El especialista sostiene que “ el sistema selección mejora el promedio de venta a cada criador, no importa el tamaño del haras, en otros lados mejora, es una buena oportunidad para todos los criadores. Hay que tratar de hacer al caballo uruguayo más competitivo. Tiene que ser un orgullo en cada Latinomericano mostrar caballos nacidos en sus países, por mi parte quiero ver el caballo uruguayo más competitivo. Hay un buen hipódromo, un buen clima para ello”.



Luego Tom fue directo a lo suyo “para seleccionar observo conformación, el poder del padrillo y pedigree de la madre. A todo ello se le asigna un valor numérico a cada potrillo y luego se presentan los caballos por sistema numérico, el resultado final tiene que ser la campaña en la pista, eso te lleva a tener un campeón, pero se necesita pedigree y conformación”.



Con respecto directo al elevage nacional Tom comentó “luego de las visitas puede dar un panorama de cómo está Uruguay, cada Haras me va a dar su panorama, va a ser todo transparente. Voy solo a calificar a los potrillos de esta generación, es todo es un proceso de evolución, la idea es ayudar a los criadores, esto es un sistema para beneficiar a los criadores con este programa. La opinión del criador es muy importante para el futuro de este proyecto por que para mi, es un placer hablar de caballos con gente de caballos”



Hablando propiamente del remate del 13 de junio “está idea es mejorar el promedio de venta de cada potrillo, el mundo desarrollado tiene adquirido este sistema, esto sirve mejorar la calidad para nuestros clientes entregarles mejores productos a que se pague más”.



Un criador le preguntó “en este remate se van a pagar mas que en un remate particular?, la respuesta de Tom fue “no podemos estar seguros, vamos a seleccionar caballos, el comprador va a ver lo mejor de cada haras. Eventualmente van a venir compradores del exterior, el objetivo está en la pista. No voy a poder ver toda la generación de cada haras, es imposible”



Sobre la cantidad de animales a rematar “la idea es vender 70 potrillos, hay que ver que stock hay para seleccionar, la calidad de la generación es la que va a marcar la cantidad de potrillos a vender. En Sudáfrica se hicieron dos remates selección, por madurez del lote y de cada caballo. En una oportunidad fui a Rosario, a ver un solo potrillo y lo seleccioné apenas salió de box, se pago bien, entró en la Copa Bullrich, fue ganador de Grupo, eso es lo que se busca, resultado en la pista. Es el Remate selección una venta más democrática, los chicos pueden vender mejor”



En cuanto a la mejora de la genética del turf uruguayo Tom dijo “si fuera criador, buscaría madres en Brasil, en Argentina para mejorar, se pueden encontrar buenas y en buen precio. Esto y el resto, trae clientes del exterior a los remates. Todo necesita tiempo para mejorar, esto es para elevar la crianza uruguaya y buscar campañas para tener más Invasores.



En cuanto a la hora de ver un potrillo “cuando se selecciona o se elige a un potrillo, siempre hay que olvidar “algo”, lo más importante es su mejor pedigree y conformación, ese sería el de 10 puntos”



Hasta el día domingo Thornbury junto a Joaquín Abelenda y Sebatián Angelillo recorrerán el país para ver y seleccionar entre 130 potrillos para el remate del 13 de junio, inicio de una nueva era de subastas en nuestro país que se realiza en muchos países del mundo.